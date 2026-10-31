Посольство США в Москве предупредило об угрозе инцидента с массовыми жертвами

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31.10.2026, 17:33, Разное
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Посольство США в Москве выпустило предупреждение о безопасности. В нем говорится, что дипломатам стало известно об угрозе музею-заповеднику «Царицыно».

Посольству США в Москве стало известно о достоверной угрозе инцидента, который может повлечь массовые жертвы 31 октября, на территории музея-заповедника «Царицыно». Правительство США координирует меры реагирования с соответствующими органами власти РФ.

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