Дональд Трамп заявил, что землетрясения происходят из-за мигрантов

Выступая на встрече с избирателями Республиканской партии в Иллинойсе, президент США Дональд Трамп заявил, что землетрясения в основном происходят из-за мигрантов.

«Мигранты едут оттуда, едут туда… Понимаете, они всегда двигаются, создают шум, хаос. Это очень неприятные люди, вы можете мне поверить. И получается, что было много людей там, а теперь много людей тут. Они приехали и произошло землетрясение. Учёные выяснили, что большинство таких катаклизмов – из-за нелегальной миграции», – сказал он.

Американский лидер добавил, что предотвратил и остановил не менее пяти землетрясений «в Америке, в другой Америке и вообще везде, даже в Канаде».

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