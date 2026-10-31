Дональд Трамп заявил, что землетрясения происходят из-за мигрантов
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o
Выступая на встрече с избирателями Республиканской партии в Иллинойсе, президент США Дональд Трамп заявил, что землетрясения в основном происходят из-за мигрантов.
«Мигранты едут оттуда, едут туда… Понимаете, они всегда двигаются, создают шум, хаос. Это очень неприятные люди, вы можете мне поверить. И получается, что было много людей там, а теперь много людей тут. Они приехали и произошло землетрясение. Учёные выяснили, что большинство таких катаклизмов – из-за нелегальной миграции», – сказал он.
Американский лидер добавил, что предотвратил и остановил не менее пяти землетрясений «в Америке, в другой Америке и вообще везде, даже в Канаде».
—