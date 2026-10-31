Два бурения с разницей в 23 года помогли раскрыть тайну древнего льда Тибета

Высоко в горах Тибета может сохраняться лёд, которому более 128 тысяч лет. К такому выводу пришли учёные, исследовавшие ледяную шапку Гулия на северо-западе региона. Если новая оценка верна, это один из древнейших известных образцов горного льда за пределами полярных областей. Ранее считалось, что климатическая летопись этого ледника охватывает гораздо меньший период.

Древний лёд представляет особую ценность для климатологов. Снег, выпадающий на поверхность ледника, постепенно уплотняется и превращается в лёд, сохраняя химические следы условий, существовавших во время его образования. Изучая такие слои, исследователи могут восстановить изменения климата за многие тысячелетия. Но для этого необходимо точно знать возраст льда.

Раньше предполагалось, что изученная ледяная толща Гулия относится к середине голоцена — геологической эпохи, начавшейся почти 12 тысяч лет назад после окончания последнего ледникового периода. Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, указывает на то, что некоторые слои могут быть более чем на 100 тысяч лет старше прежних оценок.

Для проверки учёные сравнили ледяные керны — цилиндрические образцы льда, извлечённые при бурении в 1992 и 2015 годах. Несмотря на разницу в 23 года, в них обнаружились практически одинаковые изменения соотношения изотопов кислорода. Эти показатели помогают восстанавливать климатические условия прошлого, а их совпадение свидетельствует о том, что ледник сохранил устойчивую и воспроизводимую климатическую летопись.

Однако одного сравнения было недостаточно, чтобы установить возраст древнейших слоёв. Поэтому исследователи применили методы датировки с использованием радиоактивных изотопов бериллия и хлора, которые распадаются с известной скоростью.

С их помощью удалось обнаружить следы необычного события, произошедшего более 41 тысячи лет назад. Тогда магнитное поле Земли пережило резкое отклонение, известное как геомагнитный экскурс Лашамп. Оно оставило характерные химические признаки, по которым можно определить возраст ледяных отложений.

Дополнительно учёные сопоставили полученные данные с изменениями изотопного состава кислорода в отложениях расположенных поблизости тибетских пещер. Совокупность результатов указывает на то, что ледяная летопись Гулия может уходить в прошлое более чем на 128 тысяч лет.

Это делает ледник особенно ценным для науки. Например, ледяные керны с горы Уаскаран в Южной Америке позволяют изучать климатическую историю продолжительностью более 30 тысяч лет, тогда как образцы Гулия потенциально охватывают период свыше 100 тысяч лет. По словам руководителя исследования Лонни Томпсона из Университета штата Огайо, столь древних ледяных кернов с горных вершин за пределами полярных областей больше нет.

Открытие важно не только для восстановления древнего климата. Оно также свидетельствует о том, что часть тибетских ледников могла пережить окончание последнего ледникового периода и последовавшее потепление. Вероятно, сохранить столь древний лёд помогли большая высота Гулия и особенности окружающего рельефа.

Теперь исследователи намерены подробнее изучить другие образцы из ледяной толщи. Более точная датировка позволит заново интерпретировать содержащиеся в них климатические показатели и выяснить, как менялись природные условия на протяжении огромного промежутка времени.

В перспективе эти данные помогут лучше понять, когда формировались древние ледники, как долго они существовали и при каких условиях начинали сокращаться. Особую ценность представляет возможность проследить эти процессы по льду, сохранившемуся непосредственно в высокогорном районе, где происходили климатические изменения.