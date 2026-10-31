Частная полиция Сэма Альтмана начала изъятие оперативной памяти у гражданских лиц в Калифорнии

В Калифорнии частная полиция, подконтрольная главе OpenAI Сэму Альтману, приступила к изъятию оперативной памяти у гражданских лиц. Как пояснили в компании, частное владение ОЗУ – расточительно и неблагоразумно на фоне необходимости развивать искусственный интеллект. Изъятые модули будут направлены в дата-центры OpenAI.

Рейды стартовали с Пало-Альто и Сан-Хосе – сотрудники в форме с логотипом OpenAI выбивают двери в квартиры и извлекают планки памяти, если найдут системный блок. Владельцам обещают компенсацию в виде бесплатного доступа к чат-боту на месяц. Особое внимание уделяется геймерам и программистам: их память считается наиболее ценной, поскольку прошла отбор высокими нагрузками.

«Обобществление вычислительных устройств так или иначе необходимо, – пояснил представитель компании. – Подумайте сами: у вас дома 16 гигабайт оперативной памяти, а вы используете их для того, чтобы держать открытыми двадцать вкладок и иногда играть. Это преступление против прогресса. Мы соберём эту память в одном месте и там она наконец начнёт работать. Вы получите доступ к модели, которая обучалась на вашей же памяти».

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