Учёные обнаружили, что некоторые противовоспалительные препараты помогают вирусам заражать клетки

Некоторые лекарства, подавляющие воспаление, могут одновременно облегчать вирусам проникновение в клетки и распространение по организму. К такому выводу пришли исследователи из Норвежского университета естественных и технических наук, обнаружившие неожиданный эффект препаратов, которые применяются, в частности, при ревматоидном артрите.

Речь идёт об ингибиторах янус-киназ — группе лекарств, которые снижают активность определённых механизмов иммунной системы. Их назначают при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях, когда иммунитет чрезмерно активно атакует собственные ткани организма.

Однако у такого воздействия есть обратная сторона. Подавляя воспаление, препараты могут одновременно нарушать работу защитных механизмов, которые помогают здоровым клеткам сопротивляться вирусным инфекциям.

Исследователи выяснили, что ингибиторы янус-киназ, включая барицитиниб, снижают активность генов, участвующих в противовирусной защите. Эти гены необходимы для работы системы сигналов, с помощью которой клетки реагируют на угрозу заражения.

Когда действие этой системы подавляется, вирусам становится проще заражать клетки и распространяться между ними. Учёные обнаружили такой эффект в отношении нескольких возбудителей, включая вирус гриппа А, коронавирус SARS-CoV-2, аденовирус и вирус лихорадки долины Рифт.

Чтобы разобраться в происходящем, специалисты исследовали клетки человеческих лёгких, глаз и мозга, а также миниатюрные модели органов, выращенные в лаборатории. Они изучали активность генов и использовали вирусологические методы, позволяющие оценить, как препараты влияют на способность клеток противостоять инфекциям.

Результаты показали, что подавление определённых иммунных сигналов действительно способно ослаблять противовирусную защиту в разных типах тканей. При этом исследование не устанавливает, насколько сильно такие лекарства повышают риск заражения или тяжёлого течения инфекции у пациентов в реальных условиях.

По словам авторов работы, опубликованной в журнале NAR Molecular Medicine, особого внимания заслуживают пациенты с уже существующими вирусными инфекциями, в том числе скрытыми. В таких случаях вмешательство в работу иммунной системы потенциально может создавать дополнительные риски.

Учёные также рекомендуют учитывать этот эффект во время вспышек инфекционных заболеваний и пандемий, когда вероятность контакта с вирусами возрастает. При этом полученные результаты не отменяют эффективности ингибиторов янус-киназ при лечении воспалительных заболеваний, а указывают на необходимость более внимательной оценки возможных рисков.

Интересно, что обнаруженное свойство препаратов может оказаться полезным и для науки. В контролируемых лабораторных условиях временное ослабление противовирусной защиты клеток потенциально можно использовать при разработке вакцин и проверке новых противовирусных средств.

Авторы подчёркивают, что необходимы дальнейшие исследования, которые помогут точнее определить, как применять такие лекарства с максимальной пользой и минимальным риском, особенно в периоды распространения вирусных инфекций.