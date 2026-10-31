 

Музей истории космонавтики в Калуге присоединится к «Ночи искусств» 3 ноября

31.10.2026, 13:15, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

3 ноября с 18:00 до 22:00 Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге присоединится к ежегодной акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства и проходящей под девизом «В единстве культур — сила народа». В этот день с 18:00 до закрытия посещение музея и его отделов бесплатно для всех категорий посетителей, тогда как планетарий, научно-приключенческий комплекс и интерактивная планета работают платно согласно прейскуранту. Программа охватывает историческое и новое здания музея, выставочные пространства и планетарий.

В числе событий — концерт Калужского областного колледжа культуры и искусств «Ночь в созвездии искусств» (0+), интерактивный подкаст «Изменённая реальность: „Солярис“» (12+) о романе Станислава Лема, модный показ дизайнера Анны Ледовской с коллекцией «Самоцветы» и выступление театра моды «Диковинка» (6+). Для детей и взрослых подготовлены музейные занятия и мастер-классы: «Ква-ква, полетели!» о лягушке-путешественнице (0+), «Космический талисман» об индикаторе невесомости (6+), «Эмблемы космических экипажей» (0+), «Созвездие зодиака» (6+), роспись значков и изготовление открыток от студии «Сова арт» (0+), «Космическая закладка в технике граттаж» (6+), а также настольные игры «Мемо. Мультфильмы» и лото «Искусство быть героем» (6+).

В планетарии пройдут полнокупольная программа «Туманности» (12+) о разных классах этих объектов и истории их открытия, а также сеанс «Только Ночь! И только звёзды!» (12+) с живой лекцией и показом звёздного неба аппаратом Планетарий. Дополнят вечер музейное занятие «Космос улыбается» (12+) о советской космонавтике через иллюстрации журнала «Крокодил» и выставки «Камера! Мотор! Полетели!», «Технологии, меняющие реальность», «Орёл» уходит в небо», «Байконур. К 70-летию космодрома» и «Чтобы другие могли жить». На часть событий, например на подкаст, необходима предварительная регистрация.

Изображение: Magnific

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

31.10 / Учёные обнаружили сотни уязвимостей в современных автомобилях: под угрозой не только личные данные

31.10 / «Он портил наш святой воздух»: в Петербурге расчленили курящего вейп и ездящего на электросамокате москвича

31.10 / На дне Тихого океана нашли гигантскую губку размером с микроавтобус — но учёные так и не смогли определить её вид

31.10 / Астрономы обнаружили два мощнейших взрыва с разницей в четыре минуты. Такого ещё не видели

31.10 / В Таиланде пройдет акция протеста против «присутствия израильских структур» в стране

31.10 / На свет появился 30-миллионный житель Екатеринодара

31.10 / Две вороны прошли тест на интеллект и превзошли людей и обезьян

31.10 / Учёные выяснили, что лечить инсульт можно даже спустя трое суток

31.10 / Политический кризис в Польше — полиция оцепила Конституционный трибунал

31.10 / Президент Финляндии и премьер-министр Норвегии решили поступить на исторический факультет СПбГУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике