Музей истории космонавтики в Калуге присоединится к «Ночи искусств» 3 ноября

3 ноября с 18:00 до 22:00 Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге присоединится к ежегодной акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства и проходящей под девизом «В единстве культур — сила народа». В этот день с 18:00 до закрытия посещение музея и его отделов бесплатно для всех категорий посетителей, тогда как планетарий, научно-приключенческий комплекс и интерактивная планета работают платно согласно прейскуранту. Программа охватывает историческое и новое здания музея, выставочные пространства и планетарий.

В числе событий — концерт Калужского областного колледжа культуры и искусств «Ночь в созвездии искусств» (0+), интерактивный подкаст «Изменённая реальность: „Солярис“» (12+) о романе Станислава Лема, модный показ дизайнера Анны Ледовской с коллекцией «Самоцветы» и выступление театра моды «Диковинка» (6+). Для детей и взрослых подготовлены музейные занятия и мастер-классы: «Ква-ква, полетели!» о лягушке-путешественнице (0+), «Космический талисман» об индикаторе невесомости (6+), «Эмблемы космических экипажей» (0+), «Созвездие зодиака» (6+), роспись значков и изготовление открыток от студии «Сова арт» (0+), «Космическая закладка в технике граттаж» (6+), а также настольные игры «Мемо. Мультфильмы» и лото «Искусство быть героем» (6+).

В планетарии пройдут полнокупольная программа «Туманности» (12+) о разных классах этих объектов и истории их открытия, а также сеанс «Только Ночь! И только звёзды!» (12+) с живой лекцией и показом звёздного неба аппаратом Планетарий. Дополнят вечер музейное занятие «Космос улыбается» (12+) о советской космонавтике через иллюстрации журнала «Крокодил» и выставки «Камера! Мотор! Полетели!», «Технологии, меняющие реальность», «Орёл» уходит в небо», «Байконур. К 70-летию космодрома» и «Чтобы другие могли жить». На часть событий, например на подкаст, необходима предварительная регистрация.

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