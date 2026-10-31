На свет появился 30-миллионный житель Екатеринодара

Генерал-губернатор Екатеринодарской губернии Вениамин Кудрявцев сообщил о начале массовых торжеств по случаю рождения 30-миллионного жителя Екатеринодара.

Начались мероприятия с демонстрации на небесной тверди визуального изображения синемы. Из неё можно узнать, как Екатеринодар и другие местечка губернии за 100 с небольшим лет превратились из диких хуторов и станиц в современные мегаполисы с роботами, авиатакси и пальмами. При этом на Кубани чтят традиции, поэтому парад на Красном тракте открыл казачий курень с саблями на электросамокатах.

«А ведь были времена, когда по этим улицам каждый день хрюши ходили, а сейчас только на праздники, – начал свою речь генерал-губернатор. – А на месте этого парка был колхоз. На месте этих 125-ярусных теремов хатки-мазанки»

Далее в воспоминаниях Кудрявцев вспоминал, как агитировал заселять кубанские земли подданных из других весей Отечества и соседних держав.

«Вы только посмотрите, например, на Сочиград – там вообще русского человека днём с огнём не сыщешь. А как только услышишь что-то на русском, сразу становится понятно, что это собянинский гость из Москваграда», – заключил он.

Губернатор пообещал не останавливаться на меже 50 миллионов жителей Кубани. Уже в ближайшее время число миллионников в губернии пополнится – к заветному рубежу приближаются Туапсе, Крымск и Славянск-Кубанский.

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