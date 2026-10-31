Задержан житель Флориды, угрожавший расстрелом еврейской ультраортодоксальной общине

31-летний Джерри Рей Снид из Орландо (штат Флорида) был задержан по подозрению в подготовке массового убийства членов новой еврейской ультраортодоксальной общины в округе Глейдс на юге штата, пишет FOX 35 Orlando.

По данным правоохранительных органов, Снид публиковал в социальных сетях угрозы в адрес членов общины, иллюстрируя их фотографиями оружия. В ходе обыска его квартиры полицейские изъяли оружие, которое фигурировало на снимках.

Сниду предъявлены обвинения в угрозе убийством, причинении тяжких телесных повреждений, а также в намерении совершить массовый расстрел или теракт.

Ультраортодоксальный поселок, основанный в этом месяце и рассчитанный примерно на 1300 жилых единиц, с момента анонса проекта стал объектом ожесточенной антисемитской травли и подстрекательств в соцсетях.