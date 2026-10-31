Свет в мутной среде: математики упростили расчет функции Чандрасекара

Исследователи из Турции и Алжира опубликовали работу о численном решении уравнения для так называемой H-функции Чандрасекара — математического объекта, который описывает, как свет рассеивается и распространяется в мутных средах. Эта функция названа в честь индийско-американского астрофизика Субраманьяна Чандрасекара, лауреата Нобелевской премии, и с середины XX века используется для расчётов переноса излучения в атмосферах планет и звёзд. Но область её применения шире: те же уравнения помогают моделировать, как инфракрасный свет проходит через биологические ткани при оптической томографии, как лазерный луч рассеивается в среде и как распределяется тепловое излучение в промышленных печах.

Главная сложность в том, что уравнение для H-функции нелинейное и интегральное — его нельзя решить простой формулой, приходится искать ответ численно, шаг за шагом, с помощью компьютера. Авторы предложили аккуратный и компактный способ такой численной аппроксимации: они использовали так называемую квадратуру Гаусса—Лежандра со сдвигом, то есть набор специально подобранных точек и весов на отрезке от нуля до единицы, который позволяет заменить интеграл суммой. Исследователи вывели удобную формулу для этого набора, а затем превратили нелинейное интегральное уравнение в систему обычных алгебраических уравнений, которую уже легко решить на компьютере.

Дальше авторы вычислили не только саму H-функцию, но и её первую производную, а также три момента — нулевой, первый и второй. Моменты важны потому, что через них выражаются физически наблюдаемые величины, например доля энергии, переносимая излучением. Все расчёты выполнялись в системе Maple при довольно скромном порядке приближения — всего десять узлов квадратуры. На первый взгляд этого мало, но авторы поясняют: для многих логарифмических интегралов даже такая низкопорядковая схема даёт почти точный результат, и наращивать порядок не только не нужно, но и рискованно — при большем числе шагов начинают накапливаться ошибки округления.

Чтобы проверить метод, исследователи сравнили свои числа с классическими таблицами Чандрасекара и с более поздними результатами других авторов, в частности Натха Даса и Беру. Совпадение оказалось очень хорошим: среднее расхождение — около 0,01 процента, а в большинстве точек значения совпадают почти до последнего знака. Небольшие отличия, которые всё же встречаются, авторы объясняют разницей в вычислительных подходах. Отдельно стоит отметить поведение производной H-функции при μ, стремящемся к нулю: там она уходит в бесконечность, и обе группы исследователей — и Чандрасекар, и авторы новой работы — это воспроизводят, что служит дополнительным подтверждением корректности расчётов.

Практическая ценность работы в том, что предложенная схема проста, компактна и легко переносится на другие прикладные задачи, где встречаются похожие нелинейные интегральные уравнения. Авторы подчёркивают: метод не требует громоздких вычислений и специального программного обеспечения, а точности низкого порядка уже достаточно, чтобы получить результаты, не уступающие классическим таблицам. Иными словами, это не революция в астрофизике, а удобный и надёжный инструмент, который делает расчёты рассеяния света доступнее для инженеров и исследователей из смежных областей — от медицины до промышленности.

Результаты работы опубликованы в журнале «Астрофизический бюллетень».

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