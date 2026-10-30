Самый агрессивный рак лёгких научились делать уязвимым для иммунитета

Мелкоклеточный рак лёгкого — одна из самых агрессивных и опасных форм онкологических заболеваний. Менее 7% пациентов с таким диагнозом живут пять лет после его выявления. Одна из причин, по которым этот рак настолько трудно лечить, заключается в его способности скрываться от иммунной системы. Однако международная группа учёных обнаружила иммунные клетки, которые способны распознавать и уничтожать такую опухоль.

Речь идёт о гамма-дельта-Т-лимфоцитах — особой разновидности иммунных клеток, возможности которых в борьбе с мелкоклеточным раком лёгкого до сих пор оставались недостаточно изученными. В исследовании, опубликованном в журнале Cancer Cell, учёные показали, что эти клетки способны эффективно уничтожать раковые клетки в лабораторных условиях. Более того, два уже существующих препарата значительно усиливают их противоопухолевую активность.

На эту разновидность иммунных клеток исследователи обратили внимание после анализа результатов двух крупных клинических испытаний иммунотерапии мелкоклеточного рака лёгкого. Выяснилось, что пациенты, в опухолях которых присутствовало больше гамма-дельта-Т-лимфоцитов, зачастую лучше реагировали на лечение.

«Это наиболее убедительное на сегодняшний день свидетельство того, что гамма-дельта-Т-клетки присутствуют в мелкоклеточных опухолях лёгких и, по-видимому, способны бороться с заболеванием», — объясняет молекулярный биолог Кейт Сазерленд из австралийского Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл.

Чтобы проверить возможности этих клеток, учёные провели собственные лабораторные эксперименты. Оказалось, что гамма-дельта-Т-лимфоциты способны самостоятельно уничтожать клетки мелкоклеточного рака лёгкого. Но особенно интересные результаты были получены при сочетании иммунных клеток с уже существующими лекарствами.

Первым таким препаратом стал тарлатамаб, применяемый для лечения рака. Он помогал иммунным клеткам сближаться со своими мишенями, благодаря чему они могли атаковать значительно больше опухолевых клеток.

Вторым оказался золедронат — препарат, уже одобренный для лечения остеопороза и заболеваний костей, связанных с раком. Он действовал иначе: увеличивал количество гамма-дельта-Т-лимфоцитов и одновременно помогал им распознавать опухолевые клетки, которые обычно успешно скрываются от иммунной системы.

Таким образом, исследователи обнаружили сразу несколько способов усилить естественную противоопухолевую защиту организма. Один препарат помогает иммунным клеткам находить и атаковать цели, а другой увеличивает численность этих клеток и улучшает их способность распознавать рак.

В перспективе учёные рассматривают ещё один вариант лечения. У пациента можно будет извлекать собственные гамма-дельта-Т-лимфоциты, размножать их в лаборатории, а затем возвращать в организм. Это позволит увеличить количество иммунных клеток, способных атаковать опухоль.

По словам исследователя Цзинь Нг из того же института, для пациентов с изначально низким содержанием таких лимфоцитов особенно полезным может оказаться золедронат. Он потенциально способен усилить противоопухолевый иммунный ответ и повысить эффективность лечения.

При этом технологии размножения гамма-дельта-Т-клеток вне организма с последующим введением пациенту уже существуют. Поэтому учёные рассчитывают, что результаты исследования удастся сравнительно быстро использовать при разработке новых методов терапии.

Работа выявила и ещё одну важную особенность. Эффективность иммунотерапии может зависеть не только от количества гамма-дельта-Т-лимфоцитов в опухоли, но и от присутствия молекулы BTN2A1. Она служит своеобразным опознавательным маркером, который помогает иммунным клеткам находить свои мишени.

Исследователи предполагают, что оценка количества этих лимфоцитов и наличия BTN2A1 в опухоли может помочь заранее определить, насколько хорошо пациент отреагирует на иммунотерапию. Эту возможность ещё предстоит проверить.

Несмотря на обнадёживающие результаты, говорить о готовом способе лечения пока рано. Способность иммунных клеток уничтожать мелкоклеточный рак лёгкого подтверждена в лабораторных экспериментах, но эффективность такого подхода у пациентов ещё не установлена.

Следующим этапом станут испытания на животных, после которых исследователи рассчитывают перейти к клиническим исследованиям с участием людей. Кроме того, даже если новый подход окажется успешным, он вряд ли будет одинаково эффективен для всех пациентов.

Тем не менее открытие предлагает новое направление борьбы с заболеванием, в лечении которого на протяжении десятилетий удавалось добиться лишь ограниченного прогресса.

«На протяжении десятилетий мы знали, что мелкоклеточный рак лёгкого исключительно хорошо умеет скрываться от иммунной системы. Теперь мы нашли иммунную клетку, которая, по-видимому, способна распознавать его несмотря на эту маскировку», — заключает Кейт Сазерленд.