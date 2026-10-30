Власти КНДР заявили, что разделят между жителями страны экспроприированные у Binance деньги

Почти 10 миллиардов долларов, изъятых северокорейскими хакерами со счетов Binance и других криптовалютных бирж, будут разделены между гражданами КНДР – об этом сообщила газета молодёжного крыла Трудовой партии Кореи «Красный початок».

Как отмечает издание, каждый житель страны получит на руки сумму, эквивалентную сразу 5-6 средним годовым окладам (то есть, примерно $200-$250). При этом небольшую часть денег государство всё-таки оставит на строительство и обновление инфраструктуры.

«Разделить экспроприированные средства предложил председатель молодёжного крыла ТПК, герой КНДР многоуважаемый товарищ Пак Мин Ёну 30 октября во время празднования своего 70-летнего юбилея в доме культуры «Пэкчхон» в Пхеньяне. Высший руководитель партии, блистательный товарищ Ким Чен Ын с воодушевлением и отеческим трепетанием воспринял эту идею и приказал немедленно реализовать её на всех уровнях, охватив любящими заботами всех до единого гражданинов нашей могучей страны», – говорится в публикации (оригинальная орфография сохранена).

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