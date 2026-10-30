 

Власти КНДР заявили, что разделят между жителями страны экспроприированные у Binance деньги

30.10.2026, 18:19, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Почти 10 миллиардов долларов, изъятых северокорейскими хакерами со счетов Binance и других криптовалютных бирж, будут разделены между гражданами КНДР – об этом сообщила газета молодёжного крыла Трудовой партии Кореи «Красный початок».

Как отмечает издание, каждый житель страны получит на руки сумму, эквивалентную сразу 5-6 средним годовым окладам (то есть, примерно $200-$250). При этом небольшую часть денег государство всё-таки оставит на строительство и обновление инфраструктуры.

«Разделить экспроприированные средства предложил председатель молодёжного крыла ТПК, герой КНДР многоуважаемый товарищ Пак Мин Ёну 30 октября во время празднования своего 70-летнего юбилея в доме культуры «Пэкчхон» в Пхеньяне. Высший руководитель партии, блистательный товарищ Ким Чен Ын с воодушевлением и отеческим трепетанием воспринял эту идею и приказал немедленно реализовать её на всех уровнях, охватив любящими заботами всех до единого гражданинов нашей могучей страны», – говорится в публикации (оригинальная орфография сохранена).

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

30.10 / Самый агрессивный рак лёгких научились делать уязвимым для иммунитета

30.10 / Чем отличаются красные, белые и коричневые карлики?

30.10 / Мозг способен растягивать время на 25%: неожиданный результат эксперимента

30.10 / Учёные обнаружили в крови признаки, связанные со снижением риска смерти на 23%

30.10 / Минюст РФ обновил реестр «нежелательных» организаций, включив в него издательство Vidim Books

30.10 / Ассоциация внутреннего туризма призвала не пускать россиян на зарубежные курорты, поскольку от них появляются «нереалистичные ожидания сервиса»

30.10 / Чем отличаются жилые, полубоевые и боевые башни башенных комплексов Ингушетии, и как по внешним признакам их можно распознать?

30.10 / Жидкость помнит прошлое: физики нашли способ получать втрое больше энергии

30.10 / Алгоритмы против кассы — китайский «Саньсиндуй» доказал, что ИИ пока не умеет продавать билеты

30.10 / Устройство Bitwater нагреет вам воду пока майнит биткоины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике