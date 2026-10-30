Чем отличаются красные, белые и коричневые карлики?

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30.10.2026, 18:04, Разное
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Коротко: это три совершенно разных типа объектов, и «карликами» их называют по разным причинам.

Красный карлик — это настоящая звезда, просто маленькая и холодная. Его масса составляет от 7,5% до половины массы Солнца, но этого достаточно, чтобы в недрах шёл термоядерный синтез. Красные карлики — самый распространённый тип звёзд в Галактике (до 75% всех звёзд) и самые долгоживущие: они могут светить триллионы лет. Ближайшая к нам звезда, Проксима Центавра, — как раз красный карлик.

Белый карлик — это не молодая звезда, а финальная стадия эволюции звёзд вроде Солнца. Термоядерные реакции в нём уже закончились, и он просто остывает, светясь остаточным теплом. При массе порядка солнечной его размер сравним с Землёй, поэтому плотность у него фантастическая: чайная ложка вещества весила бы тонны.

Коричневый карлик — «несостоявшаяся звезда». Его масса больше, чем у Юпитера (примерно от 13 до 80 масс Юпитера), но её не хватило для запуска стабильного термоядерного синтеза водорода. Поэтому коричневый карлик — переходное звено между планетой и звездой: он тускло светится за счёт сжатия и остаточного тепла и со временем остывает.

Главное отличие в одной фразе: красный карлик — звезда-долгожитель, белый карлик — остывший «труп» звезды, а коричневый — объект, который так и не стал звездой.

Изображение: Magnific

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