 

Ассоциация внутреннего туризма призвала не пускать россиян на зарубежные курорты, поскольку от них появляются «нереалистичные ожидания сервиса»

30.10.2026, 16:19, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

Ассоциация предпринимателей внутреннего туризма России вновь обратилась к Госдуме с просьбой ограничить выезд россиян на ряд зарубежных курортов. Если в 2025 году в организации объясняли это необходимостью защитить людей от мошенников, то теперь указывают на «системные отрицательные эффекты» таких поездок.

В обращении подчёркивается, что даже турецкие или египетские отели и рестораны «способствуют распространению нездоровых и неуместных требований». От этого страдают в том числе и коллеги из Республики Абхазия, которым в силу объективных причин ещё сложнее угнаться за мировыми трендами.

«Пользуясь различными уловками и трюками, иностранные предприниматели в сфере гостеприимства искусственно завышают уровень сервиса и тем самым создают у соотечественников нереалистичные ожидания», – пояснили бизнесмены.

Предприниматели говорят, что отечественный бизнес «не привык работать в условиях оголтелой конкуренции», а больше полагается на сохранение и преумножение традиций, что отвечает государственной политике. В этих условиях ассоциация предлагает «ограничить возможность выезда российских туристов в организованные или частные поездки в ряд иностранных государств».

«Сложившаяся ситуация – это как если бы от почтенного аксакала требовали бы угнаться за молодыми бездельниками, которые уже не знают, что придумать, чтобы угодить разбалованному клиенту, – приводится в обращении мнение владельца гостиницы «Космос» в Гагре Нестора Мбании. – Наша сила – она не в количестве звёзд, не в толщине меню, а в нашем уникальном гостеприимстве, в наших традициях, в силе нашего народа».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

30.10 / Учёные обнаружили в крови признаки, связанные со снижением риска смерти на 23%

30.10 / Минюст РФ обновил реестр «нежелательных» организаций, включив в него издательство Vidim Books

30.10 / Чем отличаются жилые, полубоевые и боевые башни башенных комплексов Ингушетии, и как по внешним признакам их можно распознать?

30.10 / Жидкость помнит прошлое: физики нашли способ получать втрое больше энергии

30.10 / Алгоритмы против кассы — китайский «Саньсиндуй» доказал, что ИИ пока не умеет продавать билеты

30.10 / Устройство Bitwater нагреет вам воду пока майнит биткоины

30.10 / Астрономы обнаружили огромный объект, который скрывался в Солнечной системе десятилетиями

30.10 / Трамп объявил, что война с Ираном скоро закончится – но не уточнил, как

30.10 / Воображаемые друзья из детства могут приводить к странным ощущением во взрослой жизни

30.10 / Картографический спутник зафиксировал новые строения на Земле Санникова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике