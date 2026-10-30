Ассоциация внутреннего туризма призвала не пускать россиян на зарубежные курорты, поскольку от них появляются «нереалистичные ожидания сервиса»

Ассоциация предпринимателей внутреннего туризма России вновь обратилась к Госдуме с просьбой ограничить выезд россиян на ряд зарубежных курортов. Если в 2025 году в организации объясняли это необходимостью защитить людей от мошенников, то теперь указывают на «системные отрицательные эффекты» таких поездок.

В обращении подчёркивается, что даже турецкие или египетские отели и рестораны «способствуют распространению нездоровых и неуместных требований». От этого страдают в том числе и коллеги из Республики Абхазия, которым в силу объективных причин ещё сложнее угнаться за мировыми трендами.

«Пользуясь различными уловками и трюками, иностранные предприниматели в сфере гостеприимства искусственно завышают уровень сервиса и тем самым создают у соотечественников нереалистичные ожидания», – пояснили бизнесмены.

Предприниматели говорят, что отечественный бизнес «не привык работать в условиях оголтелой конкуренции», а больше полагается на сохранение и преумножение традиций, что отвечает государственной политике. В этих условиях ассоциация предлагает «ограничить возможность выезда российских туристов в организованные или частные поездки в ряд иностранных государств».

«Сложившаяся ситуация – это как если бы от почтенного аксакала требовали бы угнаться за молодыми бездельниками, которые уже не знают, что придумать, чтобы угодить разбалованному клиенту, – приводится в обращении мнение владельца гостиницы «Космос» в Гагре Нестора Мбании. – Наша сила – она не в количестве звёзд, не в толщине меню, а в нашем уникальном гостеприимстве, в наших традициях, в силе нашего народа».

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