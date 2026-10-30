Устройство Bitwater нагреет вам воду пока майнит биткоины

Компания Heatbit представила устройство для майнинга биткоинов, которое использует свой нагрев в процессе для выполнения дополнительной полезной задачи. В данном случае это простой нагрев воды для бытовых нужд. Однако гаджет с названием Bitwater привлекает тем, что совместим почти со всеми моделями водонагревателей на рынке США и работает прямо из коробки.

В устройстве Bitwater одновременно работают 20 ASIC-чипов для майнинга (модель BM1370), которые производят 34 триллиона операций в секунду. Для этого они потребляют 600 Вт энергии, разогреваясь в процессе до 55–60 °C, избыточное тепло передается воде. Выглядит этот гаджет как обычный тэн для водонагревателя и устанавливается в типовой разъем, после чего остается только подключить его к Wi-Fi.

В Bitwater используются экологичные латунь и титан, чтобы минимизировать воздействие на воду и водонагреватель. Приложение для управления позволяет гибко настроить режим работы — например, система может запомнить ваш распорядок дня и заранее нагревать воду для разных целей. Все, что связано с самими майнингом, тоже предельно автоматизировано — надо лишь указать свой криптокошелек для вывода средств.

Узким местом, как и с другими аналогичными устройствами, является окупаемость. Заявлено, что Bitwater может приносить до $1,35 в день, но многое зависит от того, сколько горячей воды вам нужно. Кроме того, не учитываются расходы на электричество, которые сильно варьируются в разных регионах. Наконец, ценник на Bitwater составляет $899 (а для следующих партий уже $1299), тогда как обычный тэн популярной модели стоит порядка $180. И если к самой идее претензий нет, то финансовая составляющая такого майнинга вызывает сомнения.Источник — Heatbit