Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1710-й день войны

Минобороны РФ 30 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 24 по 30 октября 2026 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены два массированных и девять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения. Поражены 11 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ. В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» освободили населенные пункты Алисовка Харьковской области и Бариловка Сумской области. Нанесено поражение формированиям 8 механизированных, 3 мотопехотных, 2 аэромобильных бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и 4 бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1 575 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 68 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 6 станций радиоэлектронной борьбы. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Запад» заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и 2 бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1 585 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям 5 механизированных, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, 2 штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад теробороны. Всего в зоне ответственности Южной группировки войск противник потерял более 1 155 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 217 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и 8 станций радиоэлектронной борьбы. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад, 2 штурмовых полков ВСУ, 3 бригад морской пехоты и 5 бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили более 2 400 военнослужащих, 38 боевых бронированных машин, 67 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и 13 станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Общее Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике 2 штурмовых, 3 десантно-штурмовых бригад, 3 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Всего в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли свыше 1390 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 42 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В течение недели подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 2 механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Уничтожены до 205 военнослужащих ВСУ, 2 боевые бронированные машины, 65 автомобилей, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 3 крылатые ракеты воздушного базирования, из них 2 ракеты Storm Shadow производства Великобритании и 1 SCALP производства Франции, 6 крылатых ракет большой дальности «Нептун», а также 6 900 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 275728 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31455 танков и других боевых бронированных машин, 1794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36839 орудий полевой артиллерии и минометов, 75947 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 283000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.