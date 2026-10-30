Первым лауреатом Солженицынской премии мира стала Мелания Трамп

Президиум Солженицынского комитета принял решение присудить премию мира за 2026 года Мелании Трамп, которая «своей добротой, красотой и харизмой сумела приблизить наступление эры всеобщего процветания».

«Госпожа Трамп показала себя настоящим миротворцем, она не побоялась взять на себя ответственность и спасти несколько человеческих жизней. Если бы таких женщин было побольше, то мир был бы совсем другим», – сказал глава Солженицынского комитета Сергей Минаев.

Мелания Трамп поблагодарила Россию за оказанное доверие и пообещала прилететь в Москву для получения награды – торжественная церемония вручения премии состоится в Кремле в конце декабря 2026 года.

«Огромное спасибо, что по достоинству оценили мои скромные усилия. Я постараюсь и впредь работать на благо человечества», – написала супруга президента США в своём X.

Солженицынская премия была учреждена в 2025 году по инициативе ведущих российских учёных, политиков и журналистов. Она вручается за выдающиеся в физике, химии, медицине, литературе, экономике и существенный вклад в дело мира.

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