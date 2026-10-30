Новая вакцина против рака поджелудочной железы вызвала иммунный ответ у 99% пациентов

Рак поджелудочной железы остаётся одним из самых трудных для лечения онкологических заболеваний. Даже после операции и химиотерапии болезнь может вернуться. По некоторым оценкам, рецидив возникает у 80% пациентов, причём особенно высокому риску подвержены люди с определёнными генетическими мутациями.

Теперь исследователи из клиники Мэйо испытали вакцину, которая должна помочь иммунной системе распознавать и уничтожать раковые клетки. Во второй фазе клинических испытаний препарат вызвал иммунный ответ почти у 99% пациентов, состояние которых удалось оценить.

Вакцина под названием «камупепимут» направлена против мутаций в гене KRAS. Они встречаются примерно в 90% случаев протоковой аденокарциномы — наиболее распространённой разновидности рака поджелудочной железы. Эти изменения помогают опухолевым клеткам выживать и размножаться, поэтому учёные рассчитывают, что воздействие на них позволит сдерживать развитие заболевания.

Препарат обучает иммунные клетки распознавать семь распространённых мутаций гена KRAS и атаковать клетки, которые их несут.

В исследовании участвовали 144 пациента, ранее перенёсших операцию и химиотерапию по поводу рака поджелудочной железы с мутацией KRAS. На момент начала испытаний ни у одного из них обследования не выявляли видимых признаков опухоли.

Участников случайным образом разделили на две группы. Первые 96 человек получили экспериментальную вакцину, а оставшиеся 48 вошли в контрольную группу.

Результаты показали, что вакцина действительно способна активировать иммунитет. Среди 90 привитых пациентов, у которых удалось оценить реакцию организма, у 98,9% усилился ответ Т-лимфоцитов против мутировавшего KRAS. Эти клетки иммунной системы участвуют в распознавании и уничтожении опасных клеток.

Более того, у свыше 80% пациентов активность Т-лимфоцитов против указанных мутаций увеличилась более чем в девять раз по сравнению с показателями до вакцинации.

Однако у исследования есть важное ограничение. Несмотря на столь выраженную иммунную реакцию, статистически значимой разницы в продолжительности жизни без признаков заболевания между привитыми пациентами и контрольной группой обнаружить не удалось.

При этом дополнительный поисковый анализ выявил интересную закономерность: пациенты с наиболее сильным иммунным ответом после вакцинации, как правило, дольше оставались без признаков возвращения болезни.

«Нам удалось показать, что иммунную систему можно научить распознавать мутации KRAS. Следующий шаг — выяснить, способно ли это изменить течение заболевания у пациентов», — объясняет онколог Бен Джордж, ведущий автор исследования.

По его словам, исторически рак поджелудочной железы очень плохо поддавался иммунотерапии. Поэтому способность вызвать выраженный иммунный ответ практически у каждого участника представляет особый интерес.

Исследователи отмечают, что вакцина предназначена для воздействия на иммунные клетки в лимфатических узлах. Судя по полученным данным, препарат успешно достигает этих участков организма и изменяет работу иммунной системы. Однако пока неизвестно, насколько эффективно это помогает предотвращать рецидивы рака.

Ответить на этот вопрос должны дальнейшие испытания. В запланированной третьей фазе исследования учёные намерены использовать дополнительные повторные дозы вакцины. Также рассматривается возможность проверить её эффективность в сочетании с другими методами лечения рака.

Основания для осторожного оптимизма уже существуют. Недавно другая экспериментальная вакцина, предназначенная для лечения меланомы, успешно прошла третью фазу клинических испытаний в сочетании со стандартной иммунотерапией.

Эта персонализированная вакцина основана на матричной РНК и также стимулирует иммунную систему распознавать опухолевые клетки. Согласно результатам, представленным на крупной онкологической конференции, сочетание двух препаратов снизило риск возвращения меланомы или смерти на 42% по сравнению с одним лишь стандартным лечением.

Главное отличие состоит в том, что вакцина против меланомы уже продемонстрировала клиническую пользу, тогда как для препарата против рака поджелудочной железы пока подтверждена лишь способность вызывать иммунный ответ.

Впрочем, камупепимут — не единственная вакцина, которую разрабатывают против этого заболевания. В клинических испытаниях находится ещё один препарат, использующий персонализированную матричную РНК по аналогии с вакциной против меланомы.

Исследователи сообщили, что семь пациентов с раком поджелудочной железы, у которых эта вакцина вызвала иммунный ответ, продолжают жить и чувствуют себя хорошо.

Особенно примечательна история одной пациентки. Рак у неё обнаружили в 66 лет, после чего она получила девять доз экспериментальной вакцины. Сейчас женщине 72 года.

Таким образом, исследования показывают, что иммунную систему действительно можно обучить распознавать некоторые характерные особенности рака поджелудочной железы. Но главный вопрос пока остаётся открытым: удастся ли благодаря такой реакции предотвратить возвращение опухоли и продлить жизнь пациентов.

Результаты испытаний камупепимута опубликованы в научном журнале Nature Medicine.