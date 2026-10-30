 

Война между колониями муравьев за полгода унесла 15 миллионов жизней

30.10.2026, 8:15, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

Южнокалифорнийские земли стали ареной многолетних сражений между несколькими кланами насекомых, где на рубежах исполинских поселений гибнут миллионы бойцов. Участниками противостояния выступают аргентинские муравьи (Linepithema humile), которые по торговым путям перебрались из Южной Америки на другие континенты. Им свойственна модель уклада, именуемая униколониальностью, когда обитатели отдельных гнезд объединяют усилия. При такой форме социальной организации отсутствует агрессия между гнездами.

Осваивая территории, переселенцы формируют суперколонии, одна из которых раскинулась вдоль калифорнийского побережья на 620 миль рядом с меньшими группами. Из-за генетической однородности обитатели разных гнезд узнают сородичей, но при встрече особей из конкурирующих суперколоний мир сменяется яростью. Биологи выявили 16 пограничных участков между 3 суперколониями и 6 месяцев еженедельно инспектировали 9 из них. В журнале Molecular Ecology авторы назвали рубежи «резкими и четко очерченными», отметив «постоянную и интенсивную межколониальную агрессию, которая приводила к разной, но зачастую значительной смертности рабочих особей».

По данным IFLScience, бои шли в 40 % инспекций: 1 битва уносила в среднем 15 000 жизней, а у озера Ходжес за 6 месяцев пало минимум 15 000 000 насекомых. Энтомологи установили, что внутри одной суперколонии генетические отличия малы, а между соперниками велики. В их отчете сказано: «…Уровень агрессии и генетическая дифференциация были тесно взаимосвязаны, но не было выявлено связи между географическим расстоянием и внутривидовой агрессией или генетической дифференциацией». При активном потоке генов внутри сообществ обмен между соседями отсутствовал, сохраняя их обособленность.

Согласно IFLScience, потери не сдвинули фронт, напоминая позиционный тупик в войнах людей. Обычно животные привыкают к соседям, но, по данным IFL, этим муравьям чужд «эффект заклятого врага». Судьба популяций туманна: на протяжении последних 20 лет бои в Сан-Диего почти не изучались, и неизвестно, идет ли война до сих пор.Источник &#8212 IFL

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