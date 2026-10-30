 

В США приговорен к 3,5 годам тюрьмы сирийский хакер, работавший на режим Асада

30.10.2026, 6:30, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

Федеральный суд в штате Вирджиния приговорил 32-летнего сирийского хакера Ахмада Умара Агу, известного в сети под псевдонимом Th3Pr0 (The Pro), к 42 месяцам тюремного заключения за участие в масштабных кибератаках в интересах режима Башара Асада. Об этом сообщило министерство юстиции США.

Ага входил в хакерскую группировку «Сирийская электронная армия», действовавшую под руководством приближенных Асада. По данным следствия, он участвовал во взломах около 47 западных СМИ, компаний, неправительственных организаций и государственных учреждений. Более десяти лет хакер находился в розыске.

Одной из наиболее известных атак стал взлом в апреле 2013 года Twitter-аккаунта агентства Associated Press. Хакеры опубликовали ложное сообщение о двух взрывах в Белом доме и ранении президента США Барака Обамы. Это вызвало кратковременный обвал американского фондового рынка: акции компаний, входящих в индекс Dow Jones, потеряли в стоимости около 136 миллиардов долларов.

«Сирийская электронная армия» ранее взламывала и аккаунт пресс-службы ЦАХАЛа, распространив ложное сообщение об утечке радиоактивных материалов на ядерном объекте в Димоне.

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