200 жемчужниц переселили в «Пасвик»: ученые оценили первый год на новом месте

В Мурманской области, в бассейне реки Паз, ученые из Карельского научного центра РАН и заповедника «Пасвик» провели эксперимент по переселению европейской жемчужницы — редкого пресноводного двустворчатого моллюска, который занесен в Красную книгу и служит индикатором чистых холодных рек.

В 2024 году в ручье Машъйоки нашли крупную донорскую колонию: жемчужницы жили там очень плотно, до 100 особей на квадратный метр. Из этой колонии взяли 200 живых моллюсков и перевезли их примерно на 50 км в ручей Каскамайоки на территории заповедника «Пасвик». Перевозку проводили при температуре воды около +2 °C, стараясь не допустить резких перепадов температуры и потерь животных. На новом месте моллюсков выпустили двумя группами по 100 особей на расстоянии 600 м друг от друга. Участки выбирали не случайно: там высокая плотность кумжи разных возрастов. Это важно потому, что личинки жемчужницы — глохидии — часть жизни проводят на жабрах рыбы-хозяина, в данном случае кумжи.

В августе 2025 года, после одной зимовки, ученые обследовали новую колонию. В целом состояние моллюсков признали удовлетворительным. На участке первой группы сначала удалось увидеть лишь 25–30 жемчужниц среди крупных валунов, поэтому камни частично перераспределили, чтобы открыть для моллюсков песчано-гравийное дно. После этого насчитали 84 особи, еще 16 оставались в глубоких щелях между тяжелыми камнями. Погибших раковин там не нашли. На участке второй группы обнаружили 95 моллюсков и одну погибшую раковину; еще около четырех особей могли скрываться в щелях. Судя по повреждениям, раковина погибла не от болезни и не от хищничества ондатры, а скорее всего от механического воздействия — возможно, ее раздавило крупное животное, например лось, переходивший ручей. Мягких тканей в раковине не осталось, поэтому точно определить время гибели не удалось: она могла наступить в 2024 году или весной 2025-го.

Отдельно ученые проверили, как чувствует себя кумжа в ручье Каскамайоки. Плотность молоди оказалась довольно высокой — 24–25 экземпляров на 100 квадратных метров, что сопоставимо с донорским ручьем. В уловах присутствовали все возрастные группы кумжи, от молоди этого года до более взрослых рыб, а это говорит о стабильном ежегодном нересте. Для новой колонии жемчужницы такой запас рыбы-хозяина важен: без кумжи личинки моллюска не смогут пройти свой жизненный цикл. Однако паразитологический анализ 20 молодых кумж из четырех точек показал, что глохидиев на жабрах рыб пока нет. Это означает, что успешное размножение новой колонии еще не подтверждено, хотя взрослые моллюски пережили зиму и в целом чувствуют себя нормально.

Главный вывод работы: методика переселения жемчужницы в арктических условиях отработана и может применяться дальше. Ученые научились выбирать донорскую колонию, подходящий ручей с достаточным количеством рыбы-хозяина, аккуратно перевозить моллюсков и проводить мониторинг после выпуска. Потери при отлове и перемещении удалось свести к минимуму, а новая колония в заповеднике «Пасвик» существует уже после первой зимовки. В дальнейшем за ней нужно продолжать наблюдать: именно повторные проверки покажут, началось ли размножение и сможет ли жемчужница восстановиться в этом ручье. Для обычного читателя этот эксперимент важен тем, что показывает, как наука и охраняемые природные территории могут не просто фиксировать исчезновение редкого вида, а пытаться вернуть его в реки, где он когда-то жил или где для него есть подходящие условия.

Исследование опубликовано в журнале «Арктика и инновации».

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