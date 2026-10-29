 

В поселении бронзового века, защищенном отвесными скалами, обнаружены массивные стены возрастом 4000 лет

29.10.2026, 19:03, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

На юго-востоке Испании, в самом сердце древней цивилизации Эль-Аргар, ученые столкнулись с архитектурной загадкой. Поселение Ла-Альмолойя, расположенное на вершине холма на высоте 585 метров, казалось абсолютно неуязвимым. Его окружали крутые природные скалы, превращавшие город в естественную крепость. Однако около четырех тысячелетий назад местные жители возвели у главного входа монументальную стену толщиной до семи метров, укрепив ее плотной цепью из шести массивных башен.

Раскопки, которые ведет исследовательская группа ASOME из Автономного университета Барселоны, начались в мае 2025 года с прозаичной цели — изучить сохранность старой дороги. Однако на участке площадью всего 11 квадратных метров археологи наткнулись на каменную кладку, скрепленную плотным глиняным раствором. К октябрю 2026 года, по данным интервью руководителей работ Висенте Лулля и Рафаэля Мико изданию El País, стало ясно: оборонительная линия была гораздо масштабнее, чем предполагалось ранее. Она простирается на 40 метров, а башни стоят почти вплотную друг к другу — на расстоянии около метра.

Такая плотность конструкций вызывает вопросы. С одной стороны, это позволяло защитникам полностью контролировать узкие проходы, создавая «бутылочное горлышко» для любого врага. С другой — строительство требовало колоссальной мобилизации ресурсов и четкой организации труда. В 2013 и 2014 годах Университет Алабамы в Бирмингеме уже находил здесь следы строгого городского планирования: дренажные системы, узкие улицы и огромные жилые комплексы на двенадцать комнат. В одном из залов площадью 70 квадратных метров было найдено богатейшее захоронение с золотом, серебром и янтарем. Ла-Альмолойя была не просто деревней, а мощным административным центром.

Возникает парадокс: зачем правителям, контролирующим металл и имеющим неприступную гору, понадобились такие избыточные укрепления?

Одна из версий гласит, что стены служили инструментом жесткого контроля. Ограничивая точки входа, элита могла следить за каждым, кто входит в город, и собирать пошлины. Другая интерпретация, которую поддерживают власти региона (мэр Плиего Антонио Уэскар и директор по культурному наследию Патрисио Санчес), видит в этом монументальную пропаганду. Стена демонстрировала мощь правящей верхушки и защищала накопленные богатства не столько от стрел, сколько от посягательств изнутри.

Дополнительную интригу вносят следы насильственных разрушений, найденные на камнях. Пока неясно, стала ли крепость жертвой внешнего вторжения или пала в результате внутреннего восстания. Ответы на эти вопросы могут полностью изменить представление о том, насколько жестокими и нестабильными были социальные отношения в Европе бронзового века. Сейчас ученые пытаются определить первоначальную высоту стен, чтобы понять, скрывали ли они город от глаз или, наоборот, выставляли его мощь напоказ всем путникам в долине. Раскопки продолжаются, и каждая новая находка в глиняном растворе Ла-Альмолойи добавляет штрих к портрету первой европейской империи.

Изображение: разработано Мagnific.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

29.10 / Даже если показатели артериального давления кажутся нормальными, оно может быть опасным

29.10 / Горит ли водород?

29.10 / Университет в США потратил весь бюджет на 2027 год, чтобы выкупить студентов, гостивших у ХАМАС

29.10 / Собаки Чернобыля не мутировали, а выбрали лучших: как радиация изменила геном животных

29.10 / Учёные нашли способ снижать иммунитет моли, заражающей пчелиные ульи

29.10 / Гравитация как магнит: физики нашли в уравнениях Эйнштейна скрытые «взрывы» пространства-времени

29.10 / В Египте нашли папирус с указом фараона, запрещавшим отправлять голубей в Нубию и Персию

29.10 / Можно ли замедлить старение?

29.10 / Астеросейсмический детектив: как дрожание красного гиганта выдает его «криминальное» прошлое

29.10 / Шпионский смартфон Brax Wink включит режим максимальной защиты одним нажатием кнопки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике