В поселении бронзового века, защищенном отвесными скалами, обнаружены массивные стены возрастом 4000 лет

На юго-востоке Испании, в самом сердце древней цивилизации Эль-Аргар, ученые столкнулись с архитектурной загадкой. Поселение Ла-Альмолойя, расположенное на вершине холма на высоте 585 метров, казалось абсолютно неуязвимым. Его окружали крутые природные скалы, превращавшие город в естественную крепость. Однако около четырех тысячелетий назад местные жители возвели у главного входа монументальную стену толщиной до семи метров, укрепив ее плотной цепью из шести массивных башен.

Раскопки, которые ведет исследовательская группа ASOME из Автономного университета Барселоны, начались в мае 2025 года с прозаичной цели — изучить сохранность старой дороги. Однако на участке площадью всего 11 квадратных метров археологи наткнулись на каменную кладку, скрепленную плотным глиняным раствором. К октябрю 2026 года, по данным интервью руководителей работ Висенте Лулля и Рафаэля Мико изданию El País, стало ясно: оборонительная линия была гораздо масштабнее, чем предполагалось ранее. Она простирается на 40 метров, а башни стоят почти вплотную друг к другу — на расстоянии около метра.

Такая плотность конструкций вызывает вопросы. С одной стороны, это позволяло защитникам полностью контролировать узкие проходы, создавая «бутылочное горлышко» для любого врага. С другой — строительство требовало колоссальной мобилизации ресурсов и четкой организации труда. В 2013 и 2014 годах Университет Алабамы в Бирмингеме уже находил здесь следы строгого городского планирования: дренажные системы, узкие улицы и огромные жилые комплексы на двенадцать комнат. В одном из залов площадью 70 квадратных метров было найдено богатейшее захоронение с золотом, серебром и янтарем. Ла-Альмолойя была не просто деревней, а мощным административным центром.

Возникает парадокс: зачем правителям, контролирующим металл и имеющим неприступную гору, понадобились такие избыточные укрепления?

Одна из версий гласит, что стены служили инструментом жесткого контроля. Ограничивая точки входа, элита могла следить за каждым, кто входит в город, и собирать пошлины. Другая интерпретация, которую поддерживают власти региона (мэр Плиего Антонио Уэскар и директор по культурному наследию Патрисио Санчес), видит в этом монументальную пропаганду. Стена демонстрировала мощь правящей верхушки и защищала накопленные богатства не столько от стрел, сколько от посягательств изнутри.

Дополнительную интригу вносят следы насильственных разрушений, найденные на камнях. Пока неясно, стала ли крепость жертвой внешнего вторжения или пала в результате внутреннего восстания. Ответы на эти вопросы могут полностью изменить представление о том, насколько жестокими и нестабильными были социальные отношения в Европе бронзового века. Сейчас ученые пытаются определить первоначальную высоту стен, чтобы понять, скрывали ли они город от глаз или, наоборот, выставляли его мощь напоказ всем путникам в долине. Раскопки продолжаются, и каждая новая находка в глиняном растворе Ла-Альмолойи добавляет штрих к портрету первой европейской империи.

Изображение: разработано Мagnific.