 

Учёные нашли способ снижать иммунитет моли, заражающей пчелиные ульи

29.10.2026, 17:03, Разное
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Учёные Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий, Федерального научного центра биологической защиты растений и Университета Галуэя выяснили, что после парализации ядом осы-наездника личинки восковой моли становятся особенно уязвимы к грибным инфекциям. Традиционные инсектициды действуют неспецифично, вредят полезным насекомым, накапливаются в почве и воде, а вредители быстро приобретают к ним устойчивость. Более экологичная альтернатива — биологические методы, например заражение микроскопическими грибами, однако те требовательны к влажности и плохо преодолевают плотные покровы и иммунную защиту насекомых. Ранее было известно, что некоторые природные яды снижают иммунитет вредителей, и учёные решили проверить, можно ли так повысить эффективность грибов. Результаты, поддержанные грантом РНФ, опубликованы в Journal of Invertebrate Pathology.

В экспериментах личинок большой восковой моли — вредителя пчелиных ульев, который питается мёдом и воском и повреждает соты, — парализовали ядом ос-наездников, а затем заражали микроскопическим грибом метаризиумом. Под воздействием только яда или только гриба гибло не более 5% личинок, тогда как при их сочетании уже через сутки в живых оставалось лишь 52%, а спустя двое — только 10%. Как пояснила руководитель проекта Екатерина Гризанова, в природе осы вводят яд, чтобы обездвижить жертву и обеспечить питанием своё потомство; компоненты яда не только парализуют, но и блокируют часть иммунных реакций, поэтому после его воздействия нужно меньше гриба, чтобы вызвать высокую смертность.

Эффект объясняется тем, что яд осы блокирует работу и синтез фермента, отвечающего за выработку меланина — пигмента, который участвует в иммунном ответе, заживлении ран и укрепляет покровы тела, не давая патогенам проникнуть внутрь. Когда меланин не производится, личинка становится уязвимее к инфекциям, а гриб на парализованных насекомых активнее производит факторы вирулентности — ферменты, помогающие преодолевать защитные системы ослабленных личинок. Результаты, полученные на восковой моли как модельном объекте, можно экстраполировать на других насекомых-вредителей из отряда бабочек — капустную моль, белянку, хлопковую совку и других, — что полезно для разработки экологичных методов контроля численности вредителей сельского хозяйства.

Фото: Екатерина Гризанова проводит посев грибов на чашку Петри. Источник: пресс-служба Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий.

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