В экономической зоне Болгарии в Черном море затоплен зафрахтованный ЦИМ сухогруз, шедший из Хайфы

В ночь на четверг, 29 октября, в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море затонул контейнеровоз Contship Jet, зафрахтованный израильской судоходной компанией ЦИМ.

Накануне, 28 октября, судно атаковали три морских дрона. Все 18 членов экипажа спасены.

Атака произошла примерно в 17 морских милях к востоку от мыса Калиакра. Контейнеровоз шел из Хайфы в румынскую Констанцу, перед этим он также заходил в Ашдод.

Судно под флагом Либерии принадлежит греческой компании. ЦИМ зафрахтовала его для линии, связывающей порты Израиля с портами Турции, Болгарии и Румынии.

На борту находился 421 контейнер. Более 20 из них упали в море еще до затопления судна, в том числе контейнеры с литий-ионными аккумуляторами, легковоспламеняющимися жидкостями и газами.

Экипаж, состоявший из 14 граждан Филиппин и четырех граждан Украины, был эвакуирован на спасательные плоты. Моряков подобрали корабли ВМС и пограничной полиции Болгарии и доставили в Варну.

Contship Jet стал девятым судном, атакованным в западной части Черного моря с начала октября. Ответственность за нападение никто не взял, однако подозрения падают на Россию. По словам исполняющего обязанности начальника генштаба Болгарии адмирала Эмила Ефтимова, дроны пришли с востока. Атака произошла в тот момент, когда в Софии проходила встреча министров обороны Болгарии, Румынии и Турции, посвященная безопасности на Черном море.