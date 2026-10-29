«Фонд Хинд Раджаб» подал в Великобритании иск против израильского туриста, резервиста ЦАХАЛа

«Фонд Хинд Раджаб» предъявил в Великобритании уголовный иск против приехавшего в страну израильского резервиста, который, как утверждают пропалестинские активисты, причастен к военным преступлениям в секторе Газы.

Как пишет «Аль-Джазира», речь идет о военнослужащем 603-го инженерно-саперного батальона, который в мае 2025 году участвовал в сносе мукомольной фабрики. В иске отмечается, что тем самым он содействовал распространению в Газе голода. К делу приобщено снятое солдатом видео сноса, выложенное в социальных сетях.

«Если власти разрешат ему покинуть Великобританию, он совершит новые преступления. Когда государство прощально машет подозреваемому, чьи действия документированы, оно нарушает собственные обязательства по предотвращению геноцида и наказанию за участие в нем», – сообщил каналу Нача Брак, глава юридического отдела фонда.

Напомним, что ранее эта пропалестинская организация подала в Международный уголовный суд в Гааге требование расследовать действия израильских медиков и руководителей системы здравоохранения в связи с подозрениями в пытках и причинении смерти палестинским заключенным в лагере «Сде-Тайман».

В списке фигурируют бывшие министры здравоохранения Моше Арбель и Ариэль Бусо, председатель израильской медицинской ассоциации профессор Цион Хагай, юридический советник ассоциации Леа Вапнер, глава комиссии ассоциации по этике доктор Йосеф Валфиш.