 

В КНР все молодые семьи получили бесплатные квартиры

29.10.2026, 13:18, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

Глава министерства социальной политики КНР Чжэн Хэ на XX съезде Коммунистической партии объявил об окончании программы «Каждой молодой семье по отдельной квартире», которая стартовала в 2005 году.

«Буквально вчера я лично вручил ключи молодой паре из Пекина. Хотел бы ещё раз отметить, что мы передавали молодожёнам только двух- и трёхкомнатные квартиры, чтобы они могли комфортно жить и продолжать свой род», – сказал министр.

Всего гражданам были переданы 20 миллионов квартир, из них половина за последние 5 лет. По условиям программы, молодые пары становятся собственниками жилья, но не могут его продать или сдать в аренду в течение 10 лет.

«Однако в случае рождения ребёнка этот запрет автоматически снимается. Китай – это социальное государство, поэтому мы думаем о своих гражданах», – подчеркнул Чжэн Хэ. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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