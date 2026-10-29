В КНР все молодые семьи получили бесплатные квартиры
Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли →
Глава министерства социальной политики КНР Чжэн Хэ на XX съезде Коммунистической партии объявил об окончании программы «Каждой молодой семье по отдельной квартире», которая стартовала в 2005 году.
«Буквально вчера я лично вручил ключи молодой паре из Пекина. Хотел бы ещё раз отметить, что мы передавали молодожёнам только двух- и трёхкомнатные квартиры, чтобы они могли комфортно жить и продолжать свой род», – сказал министр.
Всего гражданам были переданы 20 миллионов квартир, из них половина за последние 5 лет. По условиям программы, молодые пары становятся собственниками жилья, но не могут его продать или сдать в аренду в течение 10 лет.
«Однако в случае рождения ребёнка этот запрет автоматически снимается. Китай – это социальное государство, поэтому мы думаем о своих гражданах», – подчеркнул Чжэн Хэ.
—