 

Scopus включил исследователей СПбГУ в число самых цитируемых ученых мира

29.10.2026, 12:03, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета вошли в число 2% самых цитируемых исследователей мира по версии международной базы Scopus. Это означает, что их работы чаще всего упоминают другие ученые — а значит, они реально влияют на развитие науки. В рейтинг за всю карьеру попали 45 сотрудников СПбГУ, и это заметный рост: год назад их было 40, а в 2023–2024 годах — чуть больше 30. Еще 35 ученых университета вошли в список по цитированиям только за 2025 год. Всего в перечень включены 989 исследователей из России — при том, что эксперты проанализировали данные примерно 11 миллионов ученых со всего мира.

Среди тех, кто попал в список, много ярких имен. Например, Николай Кузнецов, заведующий кафедрой прикладной кибернетики СПбГУ, недавно получил Государственную премию РФ за разработку теории скрытых колебаний — это важное направление в математике и механике. Он также руководит ведущей научной школой России. В области физики и материаловедения отметили Алексея Кавокина — руководителя лаборатории оптики спина, созданной по мегагранту правительства, и одного из героев фильма «Россия — лаборатория мира». Химик Вадим Кукушкин недавно опубликовал исследование о том, как петербургский ученый Константин Кирхгоф еще в 1811 году получил глюкозу из крахмала с помощью серной кислоты — и доказал, что это первый подробно описанный пример гомогенно-каталитической реакции в органической химии. А Рауль Гайнетдинов, директор Института трансляционной биомедицины, вместе с коллегами помог создать крупнейшую в мире базу генетических образцов психиатрических расстройств и разрабатывает новые лекарства для лечения заболеваний мозга.

Помимо математики, физики, химии и медицины, в списке есть экологи (например, профессор Евгений Абакумов) и специалисты по гуманитарным и экономическим наукам — профессор Ван Цян и доцент Сохаг Кази. А еще в 2026 году СПбГУ снова подтвердил статус одного из лидеров среди российских вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта и укрепил позиции в Шанхайском глобальном предметном рейтинге по трем дисциплинам: «Автоматизация и управление», «Математика», «Фармация и фармацевтические науки». Так что попадание в топ-2% — это не случайность, а отражение стабильно высокой научной работы университета.

Поздравляем СПБГУ с ростом представительства в международном рейтинге!

Источник: СПбГУ

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