 

Гигантское колесо-дисплей выводит бесконечный текст из шариков

29.10.2026, 11:15, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

Инженер Иван Миранда создал в своей мастерской очередное необычное устройство, в котором практически все части изготовлены при помощи 3D-печати. Кроме мотора, подшипника и инфракрасного датчика. Устройство выглядит как огромное колесо и является разновидностью дисплея – изображение на нем формируется из шариков черного и белого цвета. Главная особенность такого экрана в его бесконечности: колесо вращается и шарики перемещаются по нему, выводя новые буквы по желанию автора.

Как и в случае с другими работами Миранды, этот проект создавался «для души», для проверки его инженерных навыков и смекалки. Колесо слишком большое и медленное, а процесс создания букв не отличается большой точностью, поэтому использовать его на практике затруднительно. Или, если смотреть с другой стороны, это отличный демонстратор нестандартных инженерных решений, так что такой дисплей можно смело ставить в качестве экспоната в какой-нибудь музей техники.

Примечательно, что «чернила» в данном дисплее бесконечные, так как по мере вращения колеса шарики собираются и вновь пускаются в дело. Миранда намерено усложнил процесс и использует шарики двух цветов, что увеличивает общее количество перемещаемых предметов и вынуждает использовать механизм распознавания цвета шарика, чтобы отправить его в нужную ячейку. Конструкция состоит из внушительного числа напечатанных деталей, специально спроектированных для этой задачи – вряд ли в мире есть что-то похожее.

Источник &#8212 Interesting engineering

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