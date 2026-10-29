Связанные пленники и кубок в могиле. В Перу нашли гробницу двухлетнего ребенка, погребенного как великий воин и жрец

В северной части Перу, на территории древней столицы культуры Моче, сделано открытие, способное переписать представления историков о верованиях этой загадочной цивилизации. Внутри монументального храмового комплекса Уака-де-ла-Луна, известного также как Храм Луны, археологи обнаружили нетронутое захоронение ребенка, которому на момент смерти едва исполнилось два года. Несмотря на возраст, усопший был погребен с почестями, достойными верховного правителя или великого жреца.

Уака-де-ла-Луна — это не просто храм, а гигантский «слоеный пирог» из истории. С третьего по девятый век архитекторы Моче строили огромные платформы из миллионов сырцовых саманных кирпичей. Возведя святилище, они ритуально засыпали его землей и тут же начинали строить новое, еще более грандиозное, прямо поверх старого. Так столица Моче, расположенная в нескольких километрах от современного Трухильо, росла ввысь, скрывая под собой целые эпохи.

Новое захоронение было найдено в так называемой Платформе Уле — это своего рода мавзолей, примыкающий к основному храму. Он выходит во внутренний двор, который ученые называют «Двориком Змей». Из более чем восьмидесяти могил, раскопанных в этом секторе, только эта принадлежит ребенку. При этом масштаб погребальной камеры позволял уместить там взрослого человека вместе со всем его имуществом, что сразу указало на колоссальный статус малыша.

Инвентарь, сопровождавший усопшего в загробный мир, поражает воображение. Археологи извлекли 32 керамических предмета. Центральное место среди них занимает уникальная скульптура божества. У него человеческое тело, но к нему крепятся крылья и хвост птицы. В одной руке существо сжимает боевой щит, а в другой — ритуальный кубок. У его ног застыли птицы в церемониальных одеяниях. Поскольку у Моче не было письменности, ученые до сих пор спорят, поклонялись ли они множеству отдельных богов или же немногим высшим силам, способным менять свой облик. Эта статуя, вероятно, запечатлела момент такой трансформации.

Однако самыми загадочными находками стали две небольшие фигурки военнопленных.

«Эти скульптуры напрямую отсылают нас к «ритуалу боя» — одной из главных тем в искусстве Моче, — поясняет археолог Габриэль Ренгифо-Чунга. — На фресках и сосудах мы часто видим, как два воина сражаются, а проигравшего раздевают, лишают оружия, связывают веревкой за шею и готовят к принесению в жертву».

На найденных в гробнице сосудах изображены именно такие поверженные бойцы. Обычно подобные предметы интерпретируются как отражение биографии покойного. Считается, что если в могилу клали сцены сражений, значит, человек при жизни был воином.

«Но этот малыш физически не мог принимать участие в битвах, — отмечает исследователь. — В целом, научное сообщество не ожидало бы увидеть элементы взрослого, жестокого ритуала в захоронении двухлетнего ребенка. Это полностью меняет наши знания о погребальных обрядах культуры Моче».

Присутствие связанных пленников и кубка в могиле младенца ставит перед наукой сложный вопрос. Возможно, статус ребенка был настолько высок, что его посмертный путь моделировали по образу взрослого правителя, который должен был вечно участвовать в священных войнах. Или же эти предметы символизировали не его прошлую жизнь, а его будущую роль в мире духов — роль властелина, которому даже после смерти служат пленники и божества-посредники. Дополнительный анализ останков, который сейчас проводят специалисты, может пролить свет на то, кем именно был этот ребенок — наследником правящей династии или жертвой особого религиозного обряда.

Изображение: разработано Мagnific.