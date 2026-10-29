Окислительный стресс на паузе: назван витамин, способный защитить мозг диабетиков

Способность витамина Е оберегать клетки мозга от разрушения при повышенном уровне сахара выявили специалисты из КНР. Исследование, в котором ученые провели масштабный анализ ранее опубликованных работ, указывает на то, что этот витамин способен существенно снизить риск потери памяти и падения когнитивных функций у людей с диабетом.

Проблема когнитивного спада при нарушении обмена глюкозы стоит весьма остро. У таких пациентов часто наблюдается спад в работе мозга: становится труднее запоминать данные, концентрировать внимание и быстро обрабатывать информацию. Медики связывают эти патологические изменения с комплексом причин. В их число входят затяжные воспалительные процессы, избыток свободных радикалов, сбой в работе инсулиновых рецепторов и прямое повреждение нейронов.

В ходе изучения вопроса китайские исследователи опирались на данные, полученные в ходе опытов на клеточных культурах и лабораторных грызунах. Эти эксперименты наглядно продемонстрировали, что отдельные разновидности витамина Е успешно подавляют окислительный стресс и гасят воспалительные очаги внутри нервной ткани. Помимо этого, вещество играет роль в поддержке контактов между нервными клетками. Оно также помогает тканям лучше реагировать на инсулин и способствует стабилизации работы сосудистой сети головного мозга.

Авторы аналитического обзора полагают, что выявленные качества делают это соединение перспективным инструментом для профилактики мозговых нарушений на фоне диабета. Тем не менее ученые подчеркивают, что работа пока носит теоретический характер. На следующем этапе исследователям предстоит провести детальную работу по определению конкретных химических форм витамина и вычислению тех минимальных дозировок, которые смогут давать максимальный защитный результат без побочных эффектов.

Обзор ученых опубликован в журнале Frontiers in Nutrition.

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