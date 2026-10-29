Ученые ТГУ предложили формулу расчета человеческого потенциала

Психологи Томского государственного университета совместно с технологическим партнером – центром «РАДДАР» представили концепцию системной субъектности и вывели формулу расчета человеческого потенциала – главного фактора в решении задач социального отбора, внедрения оздоровительных технологий, интенсификации образовательных процессов и многого другого. Насколько человек является автором своей жизни в конкретной ситуации, теперь можно посчитать.

Сейчас все «новые» науки заняты потенциалами – по сравнению со «старыми» науками, которые занимались ресурсами. Ресурс можно посчитать, а потенциал нельзя оценить, пока он не проявился. В равновесном устойчивом состоянии потенциал равен нулю. Он есть «напряженная возможность». А когда он проявился, это уже не потенциал, – поясняет один из авторов статьи, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии ТГУ Олег Лукьянов. – Для физических потенциалов есть теории, которые позволяют вычислять потенциал определенных систем для определенных условий. А в отношении психологического потенциала такой теории нет, поскольку психологический потенциал сам является условием определения ситуации. Поэтому мы и назвали его потенциалом субъектности.

В традиции ученых Томского государственного университета, придерживающихся теории системно-антропологической психологии, человек – это открытая саморазвивающаяся система с творческим потенциалом, способная взаимодействовать с миром на разных уровнях организации, обмениваться информацией, энергией, импульсами, каналами, смыслами. Саморазвивающаяся означает, что внутри такой системы есть источник движения: человек способен сам ставить цели, пересматривать их, учиться и перестраивать себя, а не только приспосабливаться.

Нельзя объяснить человека только проявленными качествами, так называемым психологическим капиталом, или ресурсами – вниманием, мотивацией, способностями, компетенциями, хоть это и рассчитывается. Человек обладает достоинствами, психологическим потенциалом – инициативностью, ответственностью, спонтанностью, открытостью, свободой и прочим.

В психологии центральной проблемой всегда была субъектность. Она не поддавалась исчислению, поэтому ученые искали способы разделить субъектность и объектность. Но психологически это невозможно. Человек способен творить жизнь – осознавать свои желания и цели, делать выбор, брать и нести ответственность, сам себя ограничивать или преумножать. Но это могут не все и не всегда. Поэтому вычисление психологического (и человеческого) потенциала играет важную роль в принятии решений.

Мир, в котором мы живем, в значительной степени настроен против нас. Это мир расчеловечивающий, искушающий, сбивающий с толку, мир образовательной депривации, – говорит Олег Лукьянов. – Можно сказать, что он наполнен «информационными хищниками», похищающими наш человеческий потенциал. А мы даже не замечаем, поскольку не умеем потенциал считать. Человек, не учитывающий свой психологический потенциал, зацикливается, действует по инерции, становится не творческой, а обслуживающей системой.

В целом потенциал субъектности авторы исследования определяют по формуле:

Потенциал субъектности = Акцептор гармонического действия (Картина мира) × (Открытость системы (проводимость) + Развитость системы (пластичность)).

То есть, если у субъекта картина мира неполная, фрагментарная, извращённая, то потенциал субъектности системы (организма) не будет возрастать даже при сильных изменениях в его жизни и деятельности.

От потенциала субъектности зависит многое в повседневной жизни: здоровье, отношения, работа, учёба, устойчивость к кризисам. Как отмечают авторы статьи, само понимание того, что субъектность – это не фиксированная черта, а потенциал, который можно развивать, уже меняет взгляд на вещи. Рефлексия, осознанный выбор, готовность брать ответственность – всё это тренируется, как мышцы. И чем чаще человек действует как автор своей жизни, тем прочнее становится его внутренняя опора. Психологи ТГУ своим исследованием напоминают: в мире, который постоянно меняется, единственная устойчивая точка – это вы сами. И ваша способность выбирать, куда двигаться.

Статья, объясняющая как мобилизовать потенциал, опубликована в «Сибирском психологическом журнале».

Фото: ТГУ

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Источник: Минобрнауки России