Куда идут деньги российской науки: транспорт, связь и энергетика в лидерах

Российская наука и разработки все заметнее смещаются в сторону транспорта, связи и энергетики — во всяком случае, если судить по деньгам. Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ посмотрел, как в 2025 году распределялись расходы на исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Новый список таких приоритетов был утвержден в июне 2024 года. Суммарно на них пришлось 556,6 млрд рублей — 27,4% всех затрат на исследования и разработки крупных и средних организаций.

Самое заметное направление — интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства. На них ушло 46% средств, то есть почти каждый второй рубль из этой суммы. Следом идут высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика — 17,8%, а также превентивная и персонализированная медицина и обеспечение здорового долголетия — 12,1%. Эти три направления вместе дают больше 75% затрат. Дальше заметно меньше: 9,6% приходится на адаптацию к изменениям климата и рациональное использование природных ресурсов, 7,6% — на безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации. На сельское хозяйство и укрепление социокультурной идентичности вместе приходится менее 7%.

Главный источник финансирования — государство: 70,4% затрат. На предпринимательский сектор приходится 25,8%, на прочие источники — 3,8%. Но по отдельным направлениям картина различается. Бизнес особенно активен в энергетике — 42,2% средств, а также в климатической повестке и использовании природных ресурсов — 31,3%. А вот укрепление социокультурной идентичности и повышение уровня образования почти полностью финансируется государством: 80,8%, доля бизнеса — лишь 5,4%. Похожая ситуация с сельским хозяйством: 80,2% государственных средств. В транспортных и телекоммуникационных системах государство дает 75,9%. Иными словами, там, где ближе рынок, бизнес участвует активнее; там, где результат скорее общественный, основную нагрузку несет государство.

Исполнители исследований распределены так: научно-исследовательские организации выполняют 43,6% затрат, вузы — 20,9%, конструкторские организации — 11,9%, организации промышленного производства — 8,7%, прочие — 14,9%. При этом у разных организаций своя специализация. У конструкторских организаций и промышленных предприятий свыше 80% затрат по приоритетам приходится на интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы. Научные организации работают более разнообразно: 36,5% — транспорт и телеком, 23,8% — энергетика, 13,9% — медицина, 13,3% — климат и природные ресурсы. У вузов распределение самое равномерное.

Эта статистика полезна как ориентир: она показывает, на какие направления страна делает ставку и кто за них платит. Транспорт, связь, энергетика и медицина — главные точки роста по деньгам; государство остается основным инвестором, а бизнес заметнее всего в энергетике и климатических проектах. Статистика не говорит, какие разработки лучшие, но показывает, где сосредоточены усилия и ресурсы.

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

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