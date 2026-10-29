Безопасны ли морепродукты из Фолс-Бея? Ученые оценили риски для здоровья

Международная группа исследователей оценила, сколько металлов и металлоидов накапливают морские обитатели залива Фолс-Бей у Кейптауна (ЮАР). Учёные собрали в восьми точках залива пять видов беспозвоночных — мидий, морских блюдечек, морских ежей, морских улиток и морских звёзд — и пять видов морских водорослей. В пробах измерили содержание 18 элементов, включая железо, марганец и цинк, а также токсичные свинец, кадмий и мышьяк.

Фолс-Бей — важный район для отдыха, рыболовства и судоходства, но он принимает большой объём сточных вод: семь очистных сооружений сбрасывают от 0,6 до 200 млн литров в день, кроме того, сказываются городские стоки, порт и военно-морская база. Образцы брали в конце осени и в период сильной засухи в Кейптауне, когда поверхностного стока было мало. Результаты показали очень большой разброс концентраций между видами и точками: цинк достигал 3836 мг/кг сухого веса, свинец — 301 мг/кг, мышьяк — почти 78 мг/кг, литий — 97 мг/кг. У разных организмов «профили» накопления различались: морские улитки заметно накапливали хром, алюминий, железо и стронций, мидии — цинк и никель, морские блюдечки — медь, алюминий и железо. Статистически значимых различий между видами и участками авторы не нашли из-за высокой изменчивости и ограниченной выборки, но индексы риска показали важные закономерности.

Для оценки влияния на здоровье человека исследователи использовали два показателя. Первый, THQ, показывает, превышает ли поступление конкретного металла с морепродуктами безопасный уровень при постоянном потреблении; расчёт вели для взрослого весом 70 кг, который съедает 20 г морепродуктов в день в течение 30 лет. Второй, HI, суммирует риски по всем металлам. Мышьяк превышал порог THQ, равный единице, на всех участках. У мидий в отдельных точках выше нормы оказались также литий, свинец, кобальт и хром; у морских блюдечек — мышьяк и свинец; у морских улиток — кадмий, мышьяк, хром, селен и свинец; у морских ежей — мышьяк и кадмий. Значения HI для всех съедобных видов были больше единицы и доходили до 36,9, причём самые высокие показатели отмечены у морских улиток. Это говорит о потенциальном неканцерогенном риске при длительном регулярном употреблении таких морепродуктов; морские звёзды, для которых тоже получены высокие значения, обычно не едят. Кроме того, уровни кадмия и свинца в ряде проб превышали международные пределы, установленные для пищевых продуктов.

Отдельный вывод касается морских водорослей. Их часто рассматривают как перспективный источник белка и полезных веществ, но исследование показало, что они накапливают металлы не меньше, а иногда и сопоставимо с беспозвоночными. Например, у Ulva sp. и Bifurcaria brassicaeformis отмечены повышенные уровни свинца, мышьяка, никеля, тантала и марганца; у Gelidium pristoides — железа и молибдена; у Caulerpa filiformis — стронция, алюминия, бериллия, селена, меди и хрома. Поэтому водоросли из загрязнённых участков требуют такого же контроля, как и морепродукты животного происхождения.

Авторы подчёркивают ограничения работы: пробы взяты только один раз, без параллельного анализа воды и донных отложений, поэтому нельзя полностью проследить источники и подвижность металлов. Тем не менее вывод практический: загрязнение Фолс-Бея остаётся значимым, а опираться только на концентрации металлов в одном виде-индикаторе недостаточно. Исследователи рекомендуют чаще и шире мониторить морскую среду, снижать сбросы плохо очищенных сточных вод, информировать население и, возможно, ограничивать потребление морепродуктов из наиболее загрязнённых участков — особенно мидий, морских блюдечек и морских улиток.

Исследование выполнено при российском участии (Павел Нехорошков, Объединенный институт ядерных исследований),

Результаты исследование опубликованы в журнале «Environments».

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