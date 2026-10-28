 

Глава МИД Франции — «Исход выборов в Израиле не заставит нас отказаться от принципа двух государств»

28.10.2026, 22:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что, независимо от итогов выборов в Израиле, официальный Париж продолжит добиваться реализации принципа двух государств. «Это останется неизменным», – заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства ушел от ответа на вопрос, приведет ли приход к власти оппозиции к улучшению отношений между Францией и Израилем: «Наша позиция ясна: Израиль имеет право на безопасность, а два государства должны жить в мире, уважая права друг друга».

«Мы должны принимать правительства, которые избирает народ», – подчеркнул он.

Отношения между Израилем и Францией достаточно напряженные. В минувшем году официальный Париж признал палестинское государство. Правительство Франции также сообщило о намерении ввести законодательный запрет на торговлю с поселениями.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.10 / Ученые обнаружили в крови маркер, связанный с 23%-ным снижением риска смерти

28.10 / Израильский бизнесмен найден мертвым в ресторане Аддис-Абебы. Проверяется версия отравления

28.10 / Раковая клетка в движении сбрасывает свою ДНК: найдены «подвижные везикулы», о существовании которых не подозревали

28.10 / «Норма», «Стандарт» и «Премиум»: в России вводят новые категории мясных продуктов. Две из них допускают добавление белка из насекомых

28.10 / 2,8 млн угрей собираются у подводной горы к югу от Тасмании: ученые впервые оценили масштаб загадочного явления

28.10 / Зеленский рассказал, о чем будет идти речь на встрече с Россией и США в Абу-Даби

28.10 / Кто кого заражает? Паразит из ротовой полости человека обнаружен у собак, и это повод задуматься о гигиене

28.10 / Волны, которые нельзя поймать: почему законы Ньютона не работают в макромире и как это связано с теорией относительности

28.10 / Флавиу Болсонару, сбежавший из Бразилии после поражения на выборах, прибыл в США

28.10 / 300 млн лет назад эти гранулы с меланином уже были разными: что ископаемые рыбы рассказали о нашем зрении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике