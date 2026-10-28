Глава МИД Франции — «Исход выборов в Израиле не заставит нас отказаться от принципа двух государств»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что, независимо от итогов выборов в Израиле, официальный Париж продолжит добиваться реализации принципа двух государств. «Это останется неизменным», – заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства ушел от ответа на вопрос, приведет ли приход к власти оппозиции к улучшению отношений между Францией и Израилем: «Наша позиция ясна: Израиль имеет право на безопасность, а два государства должны жить в мире, уважая права друг друга».

«Мы должны принимать правительства, которые избирает народ», – подчеркнул он.

Отношения между Израилем и Францией достаточно напряженные. В минувшем году официальный Париж признал палестинское государство. Правительство Франции также сообщило о намерении ввести законодательный запрет на торговлю с поселениями.