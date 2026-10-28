Кто кого заражает? Паразит из ротовой полости человека обнаружен у собак, и это повод задуматься о гигиене

Существует устойчивый миф о том, что пасть собаки чище ротовой полости человека. Возможно, это помогает чувствовать себя спокойнее, когда питомец лижет наши лицо или руки, но микробов у животного столько же, сколько у нас, а иногда и больше. Некоторыми из них мы «делимся» друг с другом, отмечают ученые. Новое исследование показало: паразит, которого традиционно считали «человеческим», присутствует и у домашних собак, и в меньшей степени у кошек.

Кто такой Trichomonas tenax

Trichomonas tenax — жгутиковый простейший паразит, который обитает в ротовой полости, питаясь микробами между зубами и вокруг десен. Большинство людей даже не подозревают о его присутствии, и хотя он не всегда вызывает проблемы, его связывают с некоторыми заболеваниями пародонта. Передается он через слюну, и ранее его находили не только у людей, но и у собак, кошек и лошадей .

Что показало польское исследование

Ученые из Вроцлавского университета наук об окружающей среде и жизни взяли мазки из ротовой полости у 238 домашних животных — 151 собаки и 87 кошек. При культивировании образцов трихомонады обнаружили у 17,22% собак и 5,75% кошек. Среди секвенированных образцов у собак чаще встречался Trichomonas brixi (65,2%), а Trichomonas tenax — в 34,8% случаев. У кошек картина была обратной: T. tenax доминировал (80% положительных образцов) .

Почему собаки заражаются чаще

Среди собак носителями чаще оказывались животные старше девяти лет и те, у кого наблюдался интенсивный зубной налет. У кошек возраст и состояние полости рта статистически значимой связи не показали, но все положительные кошки были исключительно домашними, с ограниченным контактом с внешним миром и более тесным — с людьми .

Именно это обстоятельство позволило авторам предположить, что основным источником инфекции выступают люди, для которых T. tenax считается типичным видом. Собаки, по всей видимости, заражаются чаще просто потому, что у них больше возможностей для контакта с другими людьми и окружающей средой. Кошки, как правило, сдержаннее в общении с сородичами и реже покидают дом .

Что это значит для здоровья

Ротовые трихомонады способны вырабатывать белки и ферменты, повреждающие коллагеновые волокна и способствующие потере мягких тканей. Иногда их находили даже за пределами полости рта — в миндалинах или лимфатических узлах. Авторы исследования подчеркивают: несмотря на явные доказательства роли этих паразитов как патогенов, у собак и кошек они остаются малоизученными. А тесный контакт домашних животных с людьми повышает риск передачи патогенов с зоонозным потенциалом .

Для сравнения: Toxoplasma gondii, пожалуй, самый известный паразит, способный передаваться от питомцев к человеку. Кошки — его типичные хозяева, но он может попасть и в человеческий мозг, оставаясь там десятилетиями. В большинстве случаев это не вызывает проблем, но у людей с ослабленным иммунитетом возможны тяжелые симптомы . Связан ли T. tenax с подобными последствиями, еще предстоит выяснить.

Ограничения и перспективы

Цифры по разным регионам сильно разнятся: предыдущее исследование в Польше давало 4,9% у собак, в соседней Чехии — почти 38% у собак и 10% у кошек. Однако чешская работа включала и приютских животных, что затрудняет прямое сравнение. Новое исследование подтвердило присутствие зоонозного T. tenax у домашних животных в Польше и впервые обнаружило там T. brixi у собак и кошек . Дальнейшие работы должны уточнить, какие животные наиболее уязвимы и как эти микроорганизмы связаны со здоровьем — как питомцев, так и их владельцев.

Результаты исследования опубликованы в журнале Veterinary Research Communications.

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