 

Число погибших при железнодорожной катастрофе в Испании выросло до 64 человек

28.10.2026, 15:30, Разное
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Количество погибших при столкновении двух поездов в испанской провинции Толедо возросло до 64 человек, пишет RTVE со ссылкой на представителей властей региона Кастилия-Ла-Манча. El Español пишет о 179 пострадавших.

Авария произошла в среду 28 октября вскоре после 09:00 по местному времени на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид – Андалусия, в провинции Толедо, в районе населенных пунктов Урда и Лос-Йебенес. Поезда компаний Renfe и Iryo следовали из Мадрида в направлении Севильи.

По информации агентства Reuters, Поезд частного оператора Iryo остановился у сигнала вблизи станции Урда. Следовавший за ним скоростной поезд государственной компании Renfe врезался в его хвостовую часть на высокой скорости. Несколько вагонов обоих составов сошли с рельсов, как минимум два-три вагона упали с насыпи.

По данным RTVE, в составе Iryo находились 146 пассажиров и младенец, в поезде Renfe – 396 человек. Таким образом, в двух поездах находились более 540 человек. Число погибших достигло 64, однако спасатели продолжают обследовать разрушенные вагоны, поэтому окончательные данные еще могут измениться.

К месту катастрофы направили пожарных, сотрудников гражданской защиты, медицинские вертолеты, машины скорой помощи и военных спасателей. Часть пассажиров оказалась заблокирована в искореженных вагонах. В соседнем населенном пункте Урда местные власти подготовили спортивный павильон для оказания помощи пострадавшим. Раненых доставляют в больницы региона.

Мэр расположенного рядом с местом крушения города Урда Мануэль Галан сообщил, что спасательные службы попросили его подготовить спортивные арены к приему пострадавших. Представители властей говорят, что нынешнее крушение может оказаться более тяжелым, чем январское, унесшее 46 жизней.

Та катастрофа произошла вечером 18 января: состав частного оператора Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и оказался на встречном пути, после чего в него врезался поезд Renfe, шедший из Мадрида в Уэльву. Примечательно, что и в нынешний раз столкнулись поезда этих же компаний.

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