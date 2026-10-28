 

Сметана с творогом на завтрак: советы из интернета вызывают вопросы у диетологов

28.10.2026, 14:34, Разное
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В интернете снова становятся популярными рекомендации доктора Шишонина. В одном из интервью он назвал лучшим завтраком полбанки сметаны с жирным творогом. Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в разговоре с «Газетой.Ru» оценила этот совет критически: на регулярной основе такой завтрак принесет скорее вред, чем пользу.

Почему сытость не равна пользе

Дианова поясняет: ощущение сытости от жирной пищи возникает быстро из-за замедления опорожнения желудка, но это не всегда означает качественную нутритивную поддержку. Жирная сметана (20–30%) содержит до 750 ккал на банку весом 300 граммов — огромная энергетическая нагрузка при минимуме микронутриентов. Регулярное превышение нормы насыщенных жиров, по словам специалиста, коррелирует с повышением уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), а это фактор риска атеросклероза.

Каким должен быть завтрак

По мнению Диановой, идеальный завтрак включает белок — для сытости и мышц, сложные углеводы в виде клетчатки — для микробиома и стабильного сахара в крови, а также ненасыщенные жиры. Жирная сметана с творогом в этом смысле не покрывает все три составляющие: белка в ней мало относительно калорий, клетчатки нет вовсе, а жиры преимущественно насыщенные.

Изображение: разработано Мagnific.

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