Железнодорожная катастрофа в Испании, множество погибших

По меньшей мере десять человек погибли и множество пострадали при столкновении двух поездов недалеко от испанского города Толедо. Об этом сообщила пресс-секретарь правительства провинции Кастилия и Ла-Манча Эстер Падиья. По неофициальным данным, жертв может быть около 40 человек.

«Спасательные службы предупредили нас, что количество погибших и раненых будет расти. В том, что касается пострадавших, ситуация ухудшится. Власти готовы оказать людям всю необходимую помощь», – добавила она.

СМИ сообщают, что скоростные поезда следовали в одном направлении. В результате столкновения два вагона упали с железнодорожной насыпи. Движение по скоростной линии, связывающей Мадрид и Андалузию, остановлено.