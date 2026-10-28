 

Железнодорожная катастрофа в Испании, множество погибших

28.10.2026, 13:00, Разное
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По меньшей мере десять человек погибли и множество пострадали при столкновении двух поездов недалеко от испанского города Толедо. Об этом сообщила пресс-секретарь правительства провинции Кастилия и Ла-Манча Эстер Падиья. По неофициальным данным, жертв может быть около 40 человек.

«Спасательные службы предупредили нас, что количество погибших и раненых будет расти. В том, что касается пострадавших, ситуация ухудшится. Власти готовы оказать людям всю необходимую помощь», – добавила она.

СМИ сообщают, что скоростные поезда следовали в одном направлении. В результате столкновения два вагона упали с железнодорожной насыпи. Движение по скоростной линии, связывающей Мадрид и Андалузию, остановлено.

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