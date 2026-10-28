 

Китайский ответ Илону Маску: фото секретного космоплана из КНР разведка США признала подлинным

28.10.2026, 13:33, Разное
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Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) официально подтвердило существование секретного орбитального аппарата КНР. В несекретном аналитическом докладе, посвященном глобальным вызовам в космосе, появилось высококачественное изображение китайского многоразового космоплана. Этот аппарат, пишет «МК» со ссылкой на издание The War Zone, по своим габаритам и компоновке поразительно схож с американским беспилотником X-37B, который находится на вооружении Космических сил США.

В качестве первоисточника визуальных данных выступил коммерческий спутник WorldView-3, принадлежащий фирме Vantor (до ребрендинга известной как Maxar Technologies). Снимок был сделан 28 мая 2024 года с весьма небольшой для орбитальной дистанции — менее девяноста километров. На полученном кадре четко просматривается компактный планер. Конструкция включает в себя миниатюрные крылья, пару килей, расположенных вертикально, и створки грузового отсека, которые распахиваются вверх. Примечательно, что в хвостовой части аппарата камера зафиксировала некий сторонний объект — спутник, пристыкованный к корме шаттла.

Специалисты, изучившие попавший в открытый доступ документ, указывают на поразительное техническое родство двух держав в этой сфере. В конструкции китайского аппарата угадываются те же инженерные решения, что и у заокеанского визави. В частности, обе машины оснащены трехстоечным шасси для посадки на взлетно-посадочные полосы. Кроме того, в кормовой части предусмотрена ниша для размещения дополнительного оборудования или грузового контейнера. Тем не менее у китайской версии выявлена своя аэродинамическая особенность — специалисты отмечают заметно большую длину корневой части крыла.

Появление этого снимка в официальном отчете Пентагона служит прямым подтверждением того, что Китай успешно реализует собственную программу многоразовых космических полетов. В тексте документа разведка США упоминает две перспективные разработки КНР, фигурирующие под именами «Шэньлун» и «Тэньюнь». Однако авторы доклада воздержались от однозначных выводов, не став называть конкретную модель, запечатленную аппаратурой WorldView-3.

По оценке американских аналитиков, подобные многоразовые системы представляют собой универсальный инструмент. Они позволяют скрытно выводить полезную нагрузку на орбиту, тестировать новые технологии в условиях космоса и возвращать результаты экспериментов обратно на Землю. Факт пристыковки стороннего спутника, зафиксированный на фото, лишь подчеркивает многофункциональность подобных платформ, способных выполнять задачи орбитального обслуживания или инспекции других аппаратов прямо на высоте.

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