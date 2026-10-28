Десятки погибших в железнодорожной катастрофе под Толедо — подробности

Испанские власти сообщили, что по меньшей мере 30 человек погибли и множество получили ранения при столкновении двух скоростных поездов в районе Толедо. Это вторая с начала года железнодорожная катастрофа на линии, связывающей Мадрид с Андалузией.

«Два поезда, следовавших из Мадрида в Севилью с сотнями пассажиров, оказались на одной ветке. Один из них остановился, а второй в него врезался, сбросив два последних вагона с насыпи. Причина происшедшего еще неизвестна», – сообщила пресс-секретарь правительства провинции Кастилия и Ла-Манча Эстер Падиья.

Мэр расположенного рядом с местом крушения города Урда Мануэль Галан сообщил, что спасательные службы попросили его подготовить спортивные арены к приему пострадавших. Представители властей говорят, что нынешнее крушение может оказаться более тяжелым, чем январское, унесшее 46 жизней.

Та катастрофа произошла вечером 18 января: состав частного оператора Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и оказался на встречном пути, после чего в него врезался поезд Renfe, шедший из Мадрида в Уэльву. Примечательно, что и в нынешний раз столкнулись поезда этих компаний.