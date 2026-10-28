3000-тысячелетние маски: под бронзой древней китайской цивилизации обнаружили шелк. Что это значит?

Бронзовые маски Саньсиндуя с преувеличенно большими глазами и выразительными чертами лица десятилетиями привлекали внимание археологов. Однако эти знаменитые предметы, возможно, когда-то выглядели совсем иначе. Новое исследование выявило следы шелка вокруг глаз большой бронзовой маски, что позволяет предположить: некоторые из самых замечательных ритуальных предметов Саньсиндуя изначально были покрыты или украшены тонко сотканными тканями.

Авторы нового исследования изучали остатки шелка, связанные со 101 археологическим объектом из жертвенных ям в Саньсиндуе, провинция Сычуань, на юго-западе Китая. Находки датируются поздним периодом династии Шан, приблизительно 1300–1046 гг. до н.э., и свидетельствуют о том, что шелк был не просто предметом роскоши, а важной частью ритуальных традиций древней цивилизации Шу.

Шелк, спрятанный на лицах бронзовых масок

Среди наиболее показательных находок оказалась большая бронзовая маска, обнаруженная в жертвенной яме К3. Исследователи выявили три участка остатков шелка вокруг правой брови и глаза, каждый из которых сохранил различные особенности плетения.

Различия особенно интригуют. Один фрагмент имеет относительно открытую, похожую на марлю структуру, в то время как другие сохраняют более плотно сплетенные нити. Различная текстура и расположение фрагментов позволяют предположить, что маска могла быть покрыта или украшена несколькими кусками шелка, хотя исследователи не могут с уверенностью воссоздать ее первоначальный вид.

Это открытие поднимает важный вопрос о знаменитых бронзовых лицах Саньсиндуя. Если некоторые маски изначально включали в себя текстиль, то их внешний вид во время церемоний мог быть значительно более сложным, чем предполагают сохранившиеся металлические поверхности.

Доказательства выходят далеко за рамки этой единственной маски. Археологи обнаружили остатки шелка на 94 бронзовых предметах, представляющих 28 категорий, а также на золотой фольге, нефритовых изделиях и фрагментах слоновой кости. Эти находки свидетельствуют о том, что текстильные изделия сопровождали широкий спектр предметов, помещенных в ритуальные ямы Саньсиндуя.

Затерянный мир цветного шелка

В ходе исследования также были обнаружены следы краски на некоторых текстильных изделиях, что позволило по-новому взглянуть на внешний вид древних ритуальных предметов племени Шу.

Лабораторный анализ выявил красную охру, богатый железом минеральный пигмент, прилипший к шелковым волокнам. Исследователи также обнаружили кальцит, который, возможно, входил в состав поверхностного покрытия, хотя его точная функция остается неясной.

В другом образце сохранились следы темно-красного органического красителя, проникшего в сами волокна. Исследователи смогли установить, что, вероятно, причиной был органический краситель, но не смогли определить растение или другой материал, из которого он был получен.

Эти данные свидетельствуют о том, что текстильные традиции Саньсиндуя включали в себя не только производство шелковых нитей и ткачество. Мастера также использовали методы окрашивания, сочетая минеральные вещества и органические красители для изменения внешнего вида тканей.

Сохранившиеся фрагменты демонстрируют значительные различия в качестве плетения. Некоторые представляли собой рыхлую марлю, в то время как другие сохранили плотные, тщательно структурированные узоры из нитей. В большинстве случаев использовалось простое полотняное переплетение, но исследователи также обнаружили свидетельства более сложных переплетений.

При сравнении с текстильными изделиями из современных археологических памятников Центральной равнины Китая некоторые образцы из Саньсиндуя продемонстрировали схожие сложные характеристики ткачества. Полученные данные указывают на то, что общины в Сычуаньской котловине обладали доступом к передовым текстильным технологиям в позднем бронзовом веке, хотя исследование не устанавливает, был ли весь шелк произведен на месте.

Почему шелк помещали в жертвенные ямы?

Саньсиндуй получил международную известность после обнаружения в 1986 году двух крупных жертвенных ям. Археологи извлекли сотни бронзовых предметов, в том числе характерные маски, человеческие головы и сложные ритуальные скульптуры, которые значительно отличались от современных бронзовых традиций в других регионах Китая.

В ходе раскопок, проводившихся в период с 2019 по 2022 год, было обнаружено еще шесть ям, что позволило исследователям изучить способы закладки предметов и расположение различных материалов.

Распределение шелка в этих ямах является одним из наиболее убедительных доказательств его церемониального значения.

В яме К3 исследователи обнаружили остатки шелка под археологическими предметами, особенно в южно-центральной части дна ямы. Аналогичная картина наблюдалась и в яме К7, где у большинства пострадавших предметов шелк сохранился на нижней, а не на верхней поверхности.

На некоторых предметах также сохранилось несколько слоев ткани. На одном бронзовом украшении исследователи обнаружили до пяти различимых слоев текстиля, что позволяет предположить, что материал был уложен преднамеренно, а не случайно попал в залежи.

Эти узоры допускают несколько вариантов. Шелк мог служить защитным слоем под ценными предметами, обертывать или покрывать ритуальные принадлежности, или же сам по себе являться подношением.

Исследование не позволяет точно определить, какая именно функция применялась в каждом конкретном случае. Тем не менее, повторяющаяся ассоциация текстиля с бронзой, золотом, нефритом и слоновой костью указывает на то, что ткань была важной составляющей деятельности, представленной жертвенными ямами.

Как нежный шелк смог сохраниться на протяжении 3000 лет?

Одним из примечательных аспектов открытия является сохранность столь хрупкого материала.

Шелк обычно со временем разрушается, особенно под воздействием влаги, микроорганизмов и изменяющихся условий окружающей среды. Однако в Саньсиндуе сами предметы иногда помогали сохранить окружающий их материал.

Исследователи обнаружили, что продукты коррозии бронзовых предметов способствовали минерализации некоторых волокон. Медь и другие металлы могли подавлять активность микроорганизмов или способствовать сохранению формы текстильных структур по мере постепенного разрушения их первоначальных органических компонентов.

Другие фрагменты сохранились в обугленном состоянии, приобретя черный цвет и став чрезвычайно хрупкими после воздействия тепла. Меньшее количество фрагментов сохранило относительно хорошо сохранившуюся волокнистую структуру.

Используя электронную микроскопию и инфракрасную спектроскопию, исследовательская группа изучила микроскопические формы и химические характеристики этих остатков. Результаты подтвердили их принадлежность к шелку, отличив от шерсти животных и других возможных текстильных материалов.

Таким образом, исследование показывает не только то, как использовались древние ткани, но и то, как археологические условия могут сохранять свидетельства использования материалов, которые в противном случае практически полностью исчезли бы.

За пределами бронзы и золота: забытая роль шелка

Находки в Саньсиндуе давно демонстрируют художественные и технологические достижения древней цивилизации Шу, особенно ее выдающиеся традиции бронзового литья. Однако бронзовые скульптуры и золотые украшения представляют собой лишь часть материальной культуры, существовавшей в то время.

Новое исследование предполагает, что шелк играл значительную роль наряду с более прочными материалами. Его присутствие на многочисленных ритуальных предметах указывает на то, что церемонии древнего Шу могли включать в себя сочетание металлов, драгоценных материалов и тщательно подготовленных тканей.

Исследователи также указывают на веретена и другие инструменты для обработки текстиля, найденные в Саньсиндуе, как на возможное свидетельство местного производства. Однако имеющиеся данные не позволяют точно установить, где именно был изготовлен шелк, найденный в жертвенных ямах.

Еще одна возможность связана с письменностью. В отличие от Центральных равнин, где надписи периода Шан предоставляют обширные исторические свидетельства, в Саньсиндуе не обнаружено сопоставимого массива письменных записей. Исследователи предполагают, что недолговечные материалы, такие как шелк, теоретически могли служить поверхностями для письма или символов, хотя на изученных фрагментах подобных надписей обнаружено не было.

Результаты работы опубликованы в журнале Antiquity.

Изображение: бронзовая человеческая маска, найденная в жертвенной яме руин Саньсиндуй. Источник: Tyg728. / Общественное достояние / ru.wikipedia.org