 

Теракт у посольства Израиля в Сербии, ранен охранник

28.10.2026, 10:00, Разное
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Полиция Сербии сообщила, что у здания израильского посольства в Белграде получил ножевые ранения охранник. Несмотря на полученные травмы, он смог самостоятельно обезвредить напавшего.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич квалифицировал нападение как теракт и отдал распоряжение о повышении боеготовности. Правоохранительные органы сообщают, что нападение совершил несовершеннолетний. Он был вооружен двумя ножами и кричал «Аллах ахбар».

Террорист напал на охранявшего миссию жандарма, и тот, действуя в пределах самообороны, его ликвидировал, заявил министр.

Дачич рассказал, что нападавший находился под наблюдением служб безопасности и был сторонником «Исламского государства». Черное знамя ИГ было выставлено и на странице террориста в социальных сетях.

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