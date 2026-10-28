Теракт у посольства Израиля в Сербии, ранен охранник

Полиция Сербии сообщила, что у здания израильского посольства в Белграде получил ножевые ранения охранник. Несмотря на полученные травмы, он смог самостоятельно обезвредить напавшего.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич квалифицировал нападение как теракт и отдал распоряжение о повышении боеготовности. Правоохранительные органы сообщают, что нападение совершил несовершеннолетний. Он был вооружен двумя ножами и кричал «Аллах ахбар».

Террорист напал на охранявшего миссию жандарма, и тот, действуя в пределах самообороны, его ликвидировал, заявил министр.

Дачич рассказал, что нападавший находился под наблюдением служб безопасности и был сторонником «Исламского государства». Черное знамя ИГ было выставлено и на странице террориста в социальных сетях.