 

Ученые из Сингапура первыми в мире встроили в одежду полноценный тачскрин

28.10.2026, 8:15, Разное
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Инженеры из Сингапура разработали текстильный дисплей, интегрированный прямо в ткань одежды. Основой послужило волокно, которое функционирует как светящийся пиксель и фиксирует касания. Вплетение 54 таких нитей в рукав превратило ткань в интерактивный дисплей. Графический интерфейс удалось собрать из электронных блоков в виде нитей, похожих на обычную пряжу, но несущих внутри сложную цифровую начинку.

Рукав показывает графику и видео, реагирует на нажатия и связывается с гаджетами без проводов. При этом ткань дышит, гнется и переносит стирку. Разработка позволяет шить вещи для прямого контроля показателей здоровья и управления электроникой без твердых панелей. Ученые опробовали метод формирования контактов на основе тончайших изолированных проводников. Точный лазер намечает точки, а метод направленного смачивания удерживает жидкий припой строго в определенных местах. Так удалось связать свыше 5000 микроскопических чипов через 20 000 электросоединений.

Далее ленту светодиодов заключили в многослойное волокно, используя технологию вытягивания при высокой температуре. Нижний слой нити срабатывает от нажатия: палец замыкает цепь, система определяет координаты и зажигает ближайший диод. Но есть нюанс: одномерная аксиально-симметричная геометрия нити мешает сборке сложных схем по правилам классической двумерной электроники. Преодолеть барьер помогла новая архитектура межсоединений, объединяющая тысячи микроустройств внутри волокна.

В прототипе на предплечье вплетены 54 нити по 96 светодиодов в каждой. Они образуют дисплей с размерами 168 на 105 мм и разрешением 96 на 54 пикселя. Экран имеет 8 бит цветности и частоту 30 кадров. Каналы управления независимы, сохраняют работу соседних линий при поломке одной нити и распознают мультитач. Также в ткань добавили периферийные волокна с микрофоном и динамиком, датчиками температуры, движения, магнитного севера и освещенности.

Источник &#8212 NUS

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