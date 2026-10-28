 

Карибское турне короля Карла — от британского монарха требуют извинений и компенсации за рабство

28.10.2026, 9:30, Разное
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Король Великобритании Карл Третий отправился в девятидневное турне по Карибскому бассейну. Центральной темой визита станет колониальное прошлое западных владений короны, ответственность Великобритании за рабство.

Первой остановкой монарха стали Багамские острова. «Мы должны признать страшные страдания, проявленную несправедливость, даже радуясь нынешним успехам и открывая новые возможности в будущем», – заявил король на встрече с молодежью.

Карибские страны требуют от Великобритании официальных извинений и выплаты компенсаций за трансатлантическую торговлю, которая, по их словам, приносила значительные богатства британской короне.

Король Карл уже называл рабство «самыми черными днями» Британской империи. Однако при этом не следует забывать, что именно Великобритания военным путем положила конец трансатлантической работорговле.

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