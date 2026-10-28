 

Названо природное вещество для защиты организма от воспаления. Однако есть нюансы

28.10.2026, 8:33, Разное
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Фукоксантин — каротиноид, который придает бурым водорослям характерную окраску и давно привлекает внимание исследователей своими противовоспалительными свойствами. Однако механизм его действия оставался не до конца понятным. Новый обзор ученых предлагает объяснение: защитный эффект вещества может быть опосредован кишечной микрофлорой.

Как фукоксантин работает через кишечник

В экспериментах на животных фукоксантин менял состав кишечных бактерий, укреплял барьерную функцию кишечника и снижал проникновение в кровь веществ, провоцирующих воспаление. Эти результаты согласуются с более ранними работами: например, в исследовании на мышах с колитом фукоксантин ослаблял повреждение эпителия, поддерживал плотные контакты между клетками и восстанавливал разнообразие микробиоты, увеличивая долю потенциально полезных бактерий . Другая работа показала, что на фоне высокожировой диеты фукоксантин подавлял рост бактерий, связанных с ожирением и воспалением, и стимулировал бактерии, продуцирующие масляную кислоту .

От кишечника к другим органам

Логика обзора такова: если фукоксантин укрепляет кишечный барьер и снижает системное воспаление, эффект может распространяться и за пределы кишечника. Предполагается, что вещество способно благоприятно влиять на печень, мозг и легкие. Отдельного упоминания заслуживает связь с профилактикой колоректального рака: в одном из исследований на мышах изменения микрофлоры под действием фукоксантина коррелировали с защитой от опухолеобразования. В других работах на мышиных моделях фукоксантин действительно снижал количество аденокарцином в толстой кишке при воспалительном фоне .

Главное ограничение: усвоение

Авторы обзора честно обозначают слабое место: фукоксантин плохо усваивается организмом. Это не абстрактная оговорка. Исследования биодоступности показывают, что концентрация его метаболита в плазме после недельного приема с пищей остается крайне низкой — ниже порога количественного определения . Оценки пероральной биодоступности фукоксантина у людей дают цифру порядка 0,06% . Кроме того, дозировки, использованные в экспериментах на животных, часто значительно превышают то количество, которое человек реально может получить из обычного рациона.

Именно поэтому фукоксантин рассматривается не как готовое средство, а как перспективный компонент для будущих профилактических препаратов. Чтобы его потенциал стал практическим, нужны решения по доставке — например, системы на основе наноцеллюлозы, которые повышают растворимость и стабильность вещества . Пока же разумный вывод звучит так: морские водоросли в рационе полезны, но ждать от них фармакологического эффекта в концентрациях из экспериментов не стоит.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Food & Function.

Изображение: разработано Мagnific.

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