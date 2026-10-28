 

Трамп заявил, что его поддержка помогла Нетаниягу на выборах в Кнессет

28.10.2026, 8:00, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его публичная поддержка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу существенно повлияла на результаты выборов в Кнессет 26-го созыва.

Отвечая на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс, Трамп прокомментировал утверждение о том, что предвыборные опросы предсказывали поражение Нетаниягу. «Когда было опубликовано заявление о поддержке, это ему очень помогло. Но вообще-то я слышал, что он выступил довольно неплохо. Похоже, он побеждает или идет вровень с соперниками. Посмотрим, что будет», – заявил американский президент.

В принадлежащей ему социальной сети Truth Social Трамп опубликовал сообщение, в котором утверждается, что его поддержка изменила ход израильской предвыборной кампании. «Когда Трамп поддержал Биби Нетаниягу, вся тенденция изменилась. Теперь вместо сокрушительного поражения мы наблюдаем напряженную борьбу, ситуация изменилась в последний момент – и, возможно, Нетаниягу даже победит. Все это произошло после того, как президент Трамп выразил поддержку Нетаниягу», – говорится в процитированном президентом сообщении.

Напомним, 18 октября Трамп объявил о своей «полной и безоговорочной поддержке» Нетаниягу, а накануне выборов вновь призвал израильтян голосовать за него.

По предварительным результатам подсчета голосов, партия «Ликуд» получает наибольшее число мандатов среди отдельных списков, однако вопрос о формировании парламентского большинства остается открытым.

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