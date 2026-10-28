 

ВСУ — ночью перехвачен 71 беспилотник. МО РФ — сбит 531 БПЛА

28.10.2026, 9:00, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 28 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету «Искандер-М»/С-400 и 88 ударных БПЛА (из них – 38 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 71 беспилотника (в том числе 31 реактивного), запущенного российскими военными. Зафиксированы попадания в 8 локациях и падения обломков в 2 локациях. Причинен ущерб в Харькове, есть раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 28 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 531 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями и Московским регионом. Есть пострадавшие. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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