 

Владимир Мединский представил книгу «Мифы о США»

28.10.2026, 9:18, Разное
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Глава Российского военно-исторического общества представил в пресс-центре ТАСС свою новую монографию «Мифы о США», посвящённую популярным заблуждениям об американской истории и культуре.

Проанализировав более тысячи неопубликованных архивных документов, воспоминаний политиков и других авторитетных источников доктор исторических наук пришёл к однозначному выводу – образ меркантильного, недалёкого и неискреннего американца был создан британцами и французами.

«К сожалению, мы тоже попали в эту ловушку. Англичане и их сообщники фальсифицировали историю, откровенно врали и всячески старались создать крайне негативное представление о США у наших людей», – сказал историк. 

«Мифы о США» вышли тиражом 100 тысяч экземпляров, Мединский планирует лично вручить Дональду Трампу подарочное издание во время их следующей встречи в Белом доме.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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