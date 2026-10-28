Почему человек стареет?

Вечная молодость остается священным граалем науки, но человеческий организм запрограммирован на увядание на самом глубоком, молекулярном уровне. Понятие старения выходит далеко за внешнюю изношенность организма. Это целый комплексный биохимический коллапс, в основе которого лежат фундаментальные клеточные ограничения и накопление системных ошибок.

Главный предохранитель нашей жизни — предел Хайфлика. То есть точное максимальное количество раз, которое клетка может удвоиться и поделиться, прежде чем окончательно «выйти на пенсию» и потерять способность к размножению. У большинства человеческих клеток этот лимит составляет примерно 40–60 делений. При каждом делении клетка вынуждена копировать свою ДНК. Но ферменты, которые занимаются копированием, устроены так, что не могут дописать самый конечный хвостик хромосомы.

Чтобы при этом не терялась важная генетическая информация, на концах хромосом есть «заглушки» из бессмысленных повторяющихся фрагментов — теломеры.

Каждое деление клетка отрезает по кусочку от этой «заглушки». Когда теломера укорачивается до критического минимума, счётчик обнуляется. Клетка понимает, что дальше делиться опасно иначе начнет повреждаться сама ДНК, и навсегда блокирует процесс деления.

Эта граница и была открыта американским учёным Леонардом Хайфликом (1928-2024) в 1960-х годах.

Зачем организму нужен такой лимит? Это эволюционная защита от рака. Если бы клетки делились бесконечно, любая случайная мутация быстро превращалась бы в опухоль. Предел Хайфлика принудительно останавливает деление клеток с накопленными повреждениями.

Цена такой защиты — постепенное старение и износ тканей, так как старые клетки перестают обновляться.

Параллельно этому процессу рушится энергетическая инфраструктура клетки. Митохондрии – внутриклеточные органеллы, вырабатывающие АТФ (главный топливный субстрат организма), со временем повреждаются собственными побочными продуктами — свободными радикалами. Накопленный окислительный стресс разрушает липидные мембраны и белки.

Третий критический фактор — эпигенетический сдвиг. С возрастом структура упаковки ДНК деформируется. Гены, которые должны молчать, активируются, а необходимые для восстановления ДНК, наоборот, затихают. Организм теряет способность эффективно очищаться от биомусора и восстанавливать ткани.

Таким образом старение — это неизбежная цена за сложность нашего устройства. Однако расшифровка этих механизмов приближает геронтологов к созданию терапий, способных отодвинуть биологический предел.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение: Magnific