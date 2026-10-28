«Выборы во время войны проводить неуместно»: Нетаньяху остановил подсчёт голосов на выборах в Кнессет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился остановить подсчёт голосов на выборах в Кнессет. Решение принято после обработки 80% бюллетеней, по итогам которой его правая коалиция потерпела поражение. Премьер объяснил остановку тем, что дальнейшее продолжение подсчёта угрожает безопасности членов ЦИК, а также «стабильности государства в условиях военного времени».

Нетаньяху выразил готовность оставаться на посту до завершения всех конфликтов Израиля с соседними странами, подчеркнув, что «в такой момент нельзя менять рулевого». Он не уточнил, сколько времени может занять этот процесс и входит ли в перечень конфликтов подсчёт оставшихся 20% бюллетеней.

«В столь сложный момент для страны демократию нужно поставить на паузу, – заявил премьер. – Демократия никуда не денется, она подождёт. А вот безопасность членов ЦИК – это серьёзно. Вы видели, что творится в мире? Люди считают голоса, а рядом война. Это безответственно. Мы возобновим подсчёт, как только обстановка позволит. Когда именно – я сообщу дополнительно. Пока же я продолжаю исполнять обязанности, чтобы не создавать вакуум власти. Вакуум – это хуже, чем недосчитанные голоса».

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