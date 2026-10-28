 

Компания Warhound будет выращивать генетически модифицированных собак для армии США

28.10.2026, 12:15, Разное
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Подготовка служебной собаки для поиска взрывчатых веществ и проведения спасательных операций – чрезвычайно сложное занятие, требующее много времени и средств.

Стартап Warhound, занимающийся возрождением вымерших видов животных, при поддержке компании Colossal Biosciences предложил выращивать для армии США генетически модифицированных собак. Цена проекта составит $1,2 млрд. Цель программы – объединить генную инженерию с защитным снаряжением и цифровыми системами, предназначенными специально для животных.

Как сообщает Warhound, в настоящее время до 80 % служебных собак, состоящих на службе в армии США, родом из Европы. Вначале генную модификацию пройдут немецкие овчарки и бельгийские малинуа. Исследователи сохранят их клеточные линии в биобанке, после чего внесут изменения в генетический код собак.

Это необходимо для улучшения характеристик, связанных с их дальнейшей деятельностью, и снижения рисков для здоровья, обусловленных наследственностью. В процессе традиционного разведения могут рождаться собаки с плохим зрением, генетической предрасположенностью к раку, дисплазией тазобедренного сустава и мышечной атрофией.

С помощью генной инженерии ученые надеются улучшить здоровье, увеличить продолжительность жизни псов, а также развить необходимые служебным собакам качества – скорость, ловкость и обоняние.

В компании Warhound надеются, что первые клонированные собаки появятся на свет уже в начале будущего года.Источник &#8212 TechCrunch

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